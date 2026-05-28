윤건영 "교육감 선거, 진영 대결 아닌 아이들 미래 선택"…'안심·상생' 공약

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북 교육감 후보는 28일 "교육감 선거는 진영의 대결이 아니라 아이들의 미래를 위한 선택"이라며 '안심'과 '상생'을 핵심으로 한 공약을 발표했다.

윤 후보는 이날 기자 회견에서 "현장에서 '충북 교육이 안정적으로 가야 한다', '정치보다 아이들의 미래가 우선돼야 한다'는 말을 많이 듣는다"며 이같이 밝혔다.

윤건영 충북교육감 후보. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.28 baek3413@newspim.com

그는 "교육은 아이들의 미래를 책임지는 일"이라며 "학생과 학부모, 교직원 모두가 안심할 수 있는 교육 환경과 지역과 함께 성장하는 상생 교육을 구축하겠다"고 말했다.

윤 후보는 '안심' 분야 공약으로 '모두가 누리는 K-안심 학교'를 만들 것이라고 약속했다.

이를 위해 교육청에 안전국을 신설해 학생 안전, 통학 안전, 학교폭력, 재난 대응, 교권 보호, 마음 건강 지원 기능을 통합 관리하는 컨트롤 타워를 구축하겠다고 설명했다.

또 교안전보안관 확대, 등하교 및 방과 후 이동 문자 알림 서비스 운영, 안전한 통학로 조성 등을 추진하고 교권 침해 대응과 법률 지원, 교원 보호 공제 확대를 통해 교사의 교육 활동 여건을 개선하겠다고 밝혔다.

아울러 학생 건강 증진 센터 설립과 난독증·경계선 지능·ADHD 학생 맞춤형 지원 확대도 공약했다.

'상생' 분야에서는 지역 맞춤형 교육 정책을 추진한다. 작은 학교 공동 교육 과정을 활성화하고 지역 자원을 활용한 온 마을 배움터를 확대하겠다고 했다.

그는 또 청주 '미래 교육 수도 훈민정음 도시', 충주 '역사·미래 창의 교육 도시', 제천 '바이오·미디어 교육 도시' 등 시·군별 교육 비전도 제시했다.

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