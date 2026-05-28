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구자열 후보 "공무원이 행복해야 시민 서비스도 달라진다"

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  • 구자열 원주시장 후보가 28일 공무원 혁신안을 내놨다
  • 공정인사·휴식권 보장·열린행정 추진을 약속했다
  • 원공노를 공식 파트너로 두고 협치하겠다 했다

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공정 인사·휴식권 보장·적극행정 보호·원공노와 노정협의…"일할 맛 나는 원주시청 만들 것"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 구자열 원주시장 후보가 "공무원 조직을 개혁의 대상이 아니라 혁신의 주체로 세우겠다"며 공무원 인사·근무환경·노사관계 전반을 손보는 '일할 맛 나는 원주시청' 구상을 내놨다.

구 후보는 28일 공약 발표 기자회견에서 "지난 4년 동안 원주시 공직사회는 시민들로부터 혁신의 대상으로 지목돼 왔다"며 "그러나 원주의 발전을 위해서는 공무원이 혁신의 주체가 되어야 하고 다수의 공직자도 같은 마음이라고 믿는다"고 말했다.

그는 "공무원이 행복하고 자부심을 느낄 때 비로소 시민에게 더 나은 행정서비스가 전달된다"며 "공직자를 '원주 발전의 동반자'로 존중하고 법과 원칙에 따라 소신 있게 일할 수 있도록 든든한 방패가 되겠다"고 강조했다.

구자열 후보가 '일 할 맛 나는 원주시청'을 설명하고 있다.[사진=구자열 선거사무소] 2026.05.28 onemoregive@newspim.com

구 후보가 첫손에 꼽은 것은 '공정 인사 시스템' 구축이다. 그는 "인사가 만사인데, 줄 세우기·외부 청탁에 의한 인사는 완전히 끝내겠다"며 "보완된 다면평가제를 도입하고 인사 기준과 시기를 투명하게 공개하겠다"고 밝혔다.

또 "희망보직제를 내실화해 능력과 실적으로 평가받는 예측 가능한 인사 문화를 만들겠다"며 "누구 눈치를 보느냐가 아니라 어떤 성과를 냈느냐로 인사가 결정되는 구조로 바꾸겠다"고 말했다.

두 번째 축은 공무원의 '휴식권 보장'이다. 구 후보는 "공무원의 휴식권은 시민 서비스의 질과 직결되는 기본 권리"라며 "무인발급 인프라 혁신과 원주형 유연 교대제를 구축해 시민 불편 없이 공무원 근무 여건을 개선하겠다"고 말했다.

특히 전화 한 통으로 민원을 예약·수령할 수 있는 '모두의 민원 114' 시스템 도입을 약속했다. 그는 "민원인이 시청에 여러 번 발걸음하지 않아도 되고 공무원도 민원 응대 시간을 효율적으로 관리할 수 있게 하겠다"며 "시스템과 인력을 재배치해 '밤샘 야근 시청' 구조를 줄이겠다"고 설명했다.

세 번째로 구 후보는 '현장 중심 열린 행정'을 내세웠다. 그는 "온라인 열린시장실과 시민청원 광장을 운영해 시민 목소리가 실제 정책에 반영되도록 하겠다"며 "형식적인 소통이 아니라 안건이 정책·예산·조례로 이어지는 구조를 만들겠다"고 했다.

또 시장 직속 '일하는 방식 혁신 추진단'을 신설해 "신속하고 간결한 보고 문화를 정착시키겠다"고 밝혔다. 그는 "열린 행정으로 연장 개방 시간이 늘어나는 부분은 공공일자리와 무인시스템을 도입해 공무원의 연장근무 시간을 최소화하겠다"며 "시민 서비스 확대와 공무원 과로 방지를 동시에 잡겠다"고 말했다.

구 후보는 네 번째로 '적극행정위원회 활성화'를 통한 공무원 보호를 약속했다. 그는 "시장의 무리한 지시나 독단으로 실무 공직자가 법적 책임과 리스크를 홀로 떠안는 일이 반복돼선 안 된다"며 "적극행정위원회를 운영해 위원회 의결을 거친 업무에 대해서는 징계를 면제하고 감사 부담을 덜어드리겠다"고 말했다.

이어 "공무원이 감사·징계가 두려워 소극행정에 숨지 않도록 시장이 법적 방패가 되겠다"며 "법과 원칙 안에서 창의적인 시도가 보호받는 조직을 만들겠다"고 강조했다.

다섯 번째 공약은 원주시공무원노조(원공노)를 '시정의 공식 파트너'로 인정하는 것이다. 구 후보는 "원공노를 시정 운영과 혁신의 실질적 동반자로 존중하겠다"며 "노조가 시정의 건강한 비판자이자 제언자로서 '레드팀' 역할을 할 수 있도록 제도적으로 보장하겠다"고 말했다.

그는 분기별 노정협의를 정례화해 "상생·협치의 모범을 원주에서 만들겠다"며 "인사·조직·근무여건·복지 등 주요 현안을 노조와 상시적으로 논의하는 구조를 갖추겠다"고 밝혔다.

구자열 후보는 "도에서 근무하던 3년 동안 단 한 건의 노사분규 없이 소통과 화합을 이끌어 공무원노조로부터 감사패를 받은 경험이 있다"며 "노조와의 파트너십을 시정의 원동력으로 삼는 시장이 되겠다"고 강조했다.

마지막으로 그는 "모든 공직자가 법과 원칙에 따라 소신 있게 일할 수 있는 원주, 일 잘하는 공직자가 우대받는 원주시정을 공무원 여러분과 함께 만들겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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