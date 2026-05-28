수원시, '광교 양자 바이오 서밋 2026' 개막식 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미래산업 방향·글로벌 협력 방안 논의하는 국제회의…29일까지 열려

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 28일 수원컨벤션센터에서 '광교 양자 바이오 서밋 2026(G-Quantum Bio Summit 2026)' 개막식을 개최했다고 밝혔다.

개막식 기념촬영 모습. [사진=수원시]

29일까지 열리는 광교 양자 바이오 서밋 2026은 양자 기술과 첨단 바이오산업의 융합을 통한 미래산업 방향과 글로벌 협력 방안을 논의하는 국제회의다.

국내외 대학·병원·연구 기관·기업·투자기관 관계자와 글로벌 석학 등이 참석한다.

'광교 양자 바이오 서밋'은 지난해에 이어 한국관광공사 글로벌 케이(K)-컨벤션 육성 사업으로 선정된 시그니처 국제회의다.

기초과학부터 표준, 임상, 산업으로 이어지는 양자 바이오 전주기 생태계를 한자리에서 조망한다.

개막식에는 김현수 권한대행을 비롯해 정길배 수원컨벤션센터 이사장, 권영욱 성균관대학교 부총장, 우현구 첨단 바이오 연구협력센터(KOBRA) 첨단 바이오 연구협력센터장, 김대훈 한국비임상시험연구회 회장 등 산·학·연·병 주요 관계자들이 참석했다.

산·학·연·병 대표기관이 참여하는 개막 대담이 진행됐고 양자·인공지능(AI) 기반 첨단 바이오 기술 동향과 글로벌 산업 협력 방향 등이 논의됐다.

이번 서밋은 학술 세션과 글로벌 리더스 라운드테이블, 산업시찰, 양자 콘서트, 1:1 비즈니스 미팅 등 다양한 프로그램으로 운영된다.

칼텍(Caltech), 미국 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA), 존스홉킨스의대 등 세계적 연구 기관 소속 석학과 글로벌 산업 리더들이 참여해 양자·첨단 바이오 분야 최신 기술과 국제 협력 방안을 논의한다.

수원시 관계자는 "행사 기간 중 삼성 이노베이션 뮤지엄(SIM), 성균관대학교 엔(N)센터, 씨제이(CJ) 블로썸파크 등을 연계한 산업시찰 프로그램을 운영해 수원의 첨단산업 인프라와 연구개발 역량을 국내외 참가자들에게 소개한다"며 "광교 바이오 클러스터, 수원 경제자유구역 조성을 위한 글로벌 협력의 기반을 다질 계획"이라고 전했다.

ssamdory75@newspim.com