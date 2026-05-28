LH 시흥하중지구 신혼희망타운 일반공급 6월1일부터 청약 접수

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55㎡ 단일 평형 평균 분양가격 4억2000만 원...육아 친화 커뮤니티 공간 조성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = LH(한국토지주택공사)는 오는 6월 1일부터 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운 일반공급 청약 접수를 실시한다고 28일 밝혔다.

아파트 전시관 이미지. [사진=LH]

시흥하중 A1블록은 총 600호 규모의 혼합단지(공공분양+행복주택)로 그 중 400호가 공공분양이며 사전청약 당첨자를 대상으로 5월 본청약 신청접수를 마쳤다.

시흥하중 A1블록은 전 세대 55㎡ 단일 평형으로 평균 분양가격은 4억2000만 원이다.

신혼희망타운 전용 주택대출상품(수익공유형 모기지)을 가입할 경우 주택 공급가격의 최대 70%(4억원 이내)를 최장 30년간 연 1.3%의 금리로 대출받을 수 있어 내 집 마련 금융비용 부담을 줄일 수 있다.

또 신혼희망타운인 만큼 단지 내부에 어린이집, 다함께 돌봄센터 등 육아 친화 커뮤니티 공간이 조성될 뿐 아니라 게스트하우스, 피트니스센터, 주민카페 등 다양한 입주민 전용 시설도 마련된다.

청약 접수는 6월 1일 오전 10시부터 6월 2일 오후 5시까지 진행된다.

6월 11일 당첨자를 발표한 뒤 9월 중 계약체결을 진행하며 입주는 오는 2029년 3월로 예정돼 있다.

자세한 사항은 LH 청약플러스에 게시된 공고에서 확인할 수 있다.

LH 관계자는 "지난해 9월 실시된 동일 지구 내 A4블록 신혼희망타운은 55㎡ 평형이 모두 계약완료됐다"며 "내집마련 실수요 고객들의 많은 관심을 기대하고 있다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com