정부, 여름철 집중호우 대비 빗물받이 정비 총력…전국 423만개 관리

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행안부·기후에너지환경부 합동 TF 가동

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 여름철 집중호우에 대비해 전국 빗물받이 시설 정비와 관리 강화에 나섰다. 침수 우려지역에 대해서는 다음 달 중순까지 1차 정비를 모두 마무리하고, 우수관로와 맨홀추락방지시설까지 관리 범위를 확대할 방침이다.

행정안전부는 기후에너지환경부와 함께 '빗물받이 정비 TF'를 구성하고 본격 운영에 들어갔다고 28일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

올해 TF는 지난해와 달리 단장을 국장급에서 실장급으로 격상했다. 이에 따라 이날 김용균 행안부 자연재난실장과 조희송 기후에너지환경부 물관리정책실장 공동 주재로 관계기관 회의를 열고 빗물받이 관리 강화 방안을 논의했다.

정부에 따르면 현재 전국 빗물받이는 약 423만 개소로 집계됐다. 이 가운데 83.5%에 해당하는 353만 개소가 지난 22일 기준 1차 정비를 완료했다. 이는 지난해 6월 말 기준 정비율 84.9%와 비교해 더 빠른 속도로 진행되고 있는 수준이다.

정부는 올해부터 빗물받이뿐 아니라 우수관로와 맨홀추락방지시설까지 관리 대상을 확대하고, 지방자치단체 등 관계기관의 정비 실적을 격주 단위로 공개할 계획이다.

특히 본격적인 장마철 시작 전인 오는 6월 15일까지 침수 우려지역에 대한 빗물받이 정비를 100% 완료하고, 강우 전 점검과 강우 후 청소를 반복하는 상시 관리 체계를 구축한다는 방침이다.

김용균 행정안전부 자연재난실장은 "지난 5월 15일부터 여름철 자연재난 대책기간에 돌입한 만큼, 관계기관과 함께 침수를 막는 첫 번째 방어시설인 빗물받이를 더욱 꼼꼼하게 관리하겠다"며 "국민 여러분께서도 빗물받이가 제 기능을 유지할 수 있도록 쓰레기 버리지 않기 등 정비 활동에 적극 동참해 주시기 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com