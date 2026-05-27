'사이비 헌터', 2주 연속 웨이브 신규 가입 1위…'문제적 화제작'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사이비 종교의 실체를 정면으로 파헤친 웨이브 오리지널 다큐멘터리 '사이비 헌터'가 공개 2주 차에도 폭발적인 반응을 이어가고 있다.

26일 오전 11시 3~5회를 공개한 웨이브 '사이비 헌터' 확장판은 공개 직후부터 당일 자정까지 웨이브 시사교양 장르 신규 유료 가입 1위를 굳건히 지켰다. 다큐멘터리 프로그램이 주요 지표 최상위권에 2주 연속 안착하는 것은 매우 이례적인 일이다. '사이비 헌터'는 한국 최초의 사이비 종교 연구가이자 이단 사냥꾼인 故 탁명환 소장의 피살 사건과 거대한 배후 추적 과정을 그렸다. 32년 만에 새롭게 발굴된 핵심 증거와 증언들이 몰입도를 최고조로 끌어올리며 '문제적 화제작'의 압도적인 존재감을 다시금 입증했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사이비헌터 방송 장면. [사진=사이비헌터 방송 캡처] 2026.05.27 moonddo00@newspim.com

앞서 '사이비 헌터' 확장판 1~2회에서는 1994년 발생한 탁 소장 살해 사건에 대한 세 아들의 회고와 함께, 우발적 단독 범행을 주장한 범인 임홍천 씨의 뒤에 숨겨진 배후를 낱낱이 추적해 시선을 사로잡았다. 이어 26일 공개된 3~5회에서는 사건을 조직적으로 사주한 강력한 배후이자 탁 소장의 폭로로 인해 궁지에 몰렸던 대성교회의 실체를 파헤쳤다. 이와 함께 제작진이 범인 임홍천 씨의 행방 추적에 극적으로 성공하며, 임홍천 씨와 직접 대면하는 과정이 베일을 벗어 숨 쉴 틈 없는 긴장감을 선사했다.

이 과정에서 범인 임홍천 씨가 출소 후 캐나다에서 미국으로 강을 헤엄쳐 밀입국했으며, 박윤식 목사가 미국에 설립한 지교회 근방의 올랜도 타운하우스에 거주했다는 사실을 밝혀냈다. 그러나 이미 임홍천 씨는 미국을 떠난 지 오래됐다는 것을 확인한 채 추적을 멈출 수밖에 없었다. 그때 제작진은 임홍천 씨를 지속적으로 돌봐줬던 구 대성교회 신귀환 장로를 만나 그가 현재 인천 송도에 거주 중이라는 사실을 알아냈고, 임홍천 씨의 생활 자금이 대성교회에서 나오고 있다는 정황까지 확인했다. 끈질긴 추적 끝에 제작진과 만나게 된 임홍천 씨는 "박윤식 목사의 사주를 받아 탁명환 소장을 살해했고, 교회에서 큰돈을 받은 게 사실인지?"라는 질문에 "나도 나의 트라우마와 고통 속에 살고 있다"라며 답변을 회피했다.

아울러 임홍천 씨는 "하나님께 이미 회개했다"라는 취지의 발언을 한 데 이어, 임홍천 씨와 교회 측은 제작진을 상대로 수차례의 방송금지 가처분 소송을 제기하는 행보를 보였다. 반면 아버지의 뜻을 받들어 2대 '사이비 헌터'로 살아가고 있는 탁 소장의 세 아들들은 "30년 동안 어떤 사죄도 받지 못했다"라고 씁쓸함을 감추지 못해 대조를 이뤘다.

최종회 공개 후 시청자들의 반응 또한 뜨겁게 달아올랐다. 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "사회악을 부숴버리는 고발 다큐", "방송 내내 사이비의 폐해와 공포가 느껴졌다. 아주 잘 만들어진 웰메이드 다큐멘터리", "시청하는 동안 끊임없는 충격을 받았다. 대한민국의 어두운 민낯을 용기로 밝힌 정의감에 경의를 표한다", "웨이브에서 더욱 많은 이야기가 담긴 확장판으로 찾아봤다. 진실의 힘을 뜨겁게 응원한다" 등, 전편을 모두 시청한 이용자들의 댓글과 여론이 폭발하고 있는 상태다.

영화 '사바하' 속 배우 이정재가 연기한 박 목사 역의 실제 모티브가 된 인물인 故 탁명환 소장 피살 사건의 진실을 32년 만에 재조명한 '사이비 헌터' 확장판은 웨이브를 통해 전편 정주행 가능하다.

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