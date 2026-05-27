부산시, 디지털트윈 기반 상수도 통합 플랫폼 공개…AI 협업 모델로 행정 혁신

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상수iN2.5' 플랫폼 개발 발표

3D 환경 통합 업무 효율화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 상수도 행정 전반을 디지털트윈 기반 통합 플랫폼으로 전환하는 차세대 공공업무 모델을 공개한다.

시는 28일 오후 2시 시 상수도사업본부 10층 대회의실에서 디지털트윈 기반 공공업무 통합 플랫폼 개발 발표회를 개최한다고 27일 밝혔다.

공공업무 통합플랫폼 개발 발표회 포스터[사진=부산시] 2026.05.27

공공업무 통합 플랫폼은 시설, 공간, 데이터, 인공지능(AI)을 하나의 시스템 안에서 연계해 행정업무 수행 방식을 바꾸는 것을 목표로 한다. 발표회에서는 현실 공간을 3차원(3D) 디지털 환경으로 구현해 업무를 수행하는 공간 기반 업무 환경, 생성형 AI를 활용한 업무지원 기능, 감사·법령 분석 기능, 공공 분야 확산 전략 등이 함께 소개된다.

이번에 공개되는 '상수iN2.5'는 디지털트윈 기반 멀티 에이전트 오케스트레이션 구조를 채택한 것이 특징이다. 기존에 단일 인공지능 에이전트가 개별 기능을 수행하던 방식에서 나아가 여러 AI 에이전트가 역할을 나눠 상호 협업하는 구조를 도입했다.

상수도사업본부는 지난 2월 AI 전환 전략 토론회에서 자체 개발 인공지능 에이전트 '상수iN'을 선보인 바 있으며 3개월 만에 멀티 에이전트 구조를 적용한 상위 모델을 개발했다고 설명했다.

시는 이번 플랫폼을 단순한 정보시스템 구축이 아닌 행정 전반의 구조를 '공간 중심·데이터 중심·AI 기반'으로 전환하는 행정 혁신 모델로 보고 있다.

상수도 분야에서 축적된 운영 경험과 실시간 데이터를 통합해 시설 운영 효율을 높이고 의사결정 시간을 줄이며 유지관리 비용을 줄이는 효과를 기대하고 있다.

플랫폼은 내부 문서와 운영 데이터를 결합하는 검색증강생성(RAG) 구조에서 한 단계 확장된 형태로 설계됐다. 문서·데이터뿐 아니라 시설과 공간 정보를 하나의 3D 환경에 통합하고 감사, 법령 해석, 시설 운영, 상황 대응 등을 역할별 AI 에이전트가 협업해 처리하는 구조다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "부산시는 자체 개발 인공지능 에이전트 공개에 이어 멀티 에이전트 오케스트레이션 구조까지 구현하며 공공 인공지능 활용 수준을 높였다"며 "향후 인공지능 기술을 지속적으로 고도화해 행정 분야 전반에 디지털 기반 업무 모델을 확대해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com