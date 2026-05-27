전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.27 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, 디지털트윈 기반 상수도 통합 플랫폼 공개…AI 협업 모델로 행정 혁신

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산시가 28일 상수도 디지털트윈 기반 공공업무 통합 플랫폼 개발 발표회를 연다
  • 새 플랫폼 '상수iN2.5'는 멀티 AI 에이전트가 3D 공간·데이터·시설 정보를 연계해 행정을 지원한다
  • 시는 상수도 운영 경험과 실시간 데이터를 통합해 의사결정 시간과 유지관리 비용을 줄이는 행정 혁신을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상수iN2.5' 플랫폼 개발 발표
3D 환경 통합 업무 효율화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 상수도 행정 전반을 디지털트윈 기반 통합 플랫폼으로 전환하는 차세대 공공업무 모델을 공개한다.

시는 28일 오후 2시 시 상수도사업본부 10층 대회의실에서 디지털트윈 기반 공공업무 통합 플랫폼 개발 발표회를 개최한다고 27일 밝혔다.

공공업무 통합플랫폼 개발 발표회 포스터[사진=부산시] 2026.05.27

공공업무 통합 플랫폼은 시설, 공간, 데이터, 인공지능(AI)을 하나의 시스템 안에서 연계해 행정업무 수행 방식을 바꾸는 것을 목표로 한다. 발표회에서는 현실 공간을 3차원(3D) 디지털 환경으로 구현해 업무를 수행하는 공간 기반 업무 환경, 생성형 AI를 활용한 업무지원 기능, 감사·법령 분석 기능, 공공 분야 확산 전략 등이 함께 소개된다.

이번에 공개되는 '상수iN2.5'는 디지털트윈 기반 멀티 에이전트 오케스트레이션 구조를 채택한 것이 특징이다. 기존에 단일 인공지능 에이전트가 개별 기능을 수행하던 방식에서 나아가 여러 AI 에이전트가 역할을 나눠 상호 협업하는 구조를 도입했다.

상수도사업본부는 지난 2월 AI 전환 전략 토론회에서 자체 개발 인공지능 에이전트 '상수iN'을 선보인 바 있으며 3개월 만에 멀티 에이전트 구조를 적용한 상위 모델을 개발했다고 설명했다.

시는 이번 플랫폼을 단순한 정보시스템 구축이 아닌 행정 전반의 구조를 '공간 중심·데이터 중심·AI 기반'으로 전환하는 행정 혁신 모델로 보고 있다.

상수도 분야에서 축적된 운영 경험과 실시간 데이터를 통합해 시설 운영 효율을 높이고 의사결정 시간을 줄이며 유지관리 비용을 줄이는 효과를 기대하고 있다.

플랫폼은 내부 문서와 운영 데이터를 결합하는 검색증강생성(RAG) 구조에서 한 단계 확장된 형태로 설계됐다. 문서·데이터뿐 아니라 시설과 공간 정보를 하나의 3D 환경에 통합하고 감사, 법령 해석, 시설 운영, 상황 대응 등을 역할별 AI 에이전트가 협업해 처리하는 구조다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "부산시는 자체 개발 인공지능 에이전트 공개에 이어 멀티 에이전트 오케스트레이션 구조까지 구현하며 공공 인공지능 활용 수준을 높였다"며 "향후 인공지능 기술을 지속적으로 고도화해 행정 분야 전반에 디지털 기반 업무 모델을 확대해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동