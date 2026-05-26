윤건영, 제천·단양서 민심 공략..."북부권 교육벨트 구축

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각계 간담회·거리유세 강행군

[제천·단양=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 후보가 27일 제천과 단양을 잇따라 방문하며 충북 북부권 표심 공략에 나섰다.

윤 후보는 이날 충주에서 거리 인사를 시작한 뒤 단양으로 이동해 출정식과 구경시장 유세를 진행했다고 밝혔다.

27일 윤건영 충북교육감 후보가 단양에서 유세를 하고 있다. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.26 baek3413@newspim.com

이어 제천 중앙시장 앞에서 출정식을 열고 거리 유세를 이어가는 등 북부권을 종일 누비는 강행군을 펼쳤다.

현장 행보와 함께 지역 각계와의 접촉도 이어졌다. 윤 후보는 제천에서 읍·면 새마을 부녀회장, 한국노총 제천·단양지부, 농협 조합장, 학부모 등과 잇따라 간담회를 갖고 교육 현안과 지역 발전 방향에 대한 의견을 청취했다.

이날 윤 후보는 단양군청에서 기자회견을 열고 제천·단양을 축으로 한 북부권 미래 교육 구상도 발표했다. 그는 "제천과 단양은 생활·문화·교육이 연결된 공동 생활권"이라며 "지역 특성과 자산을 교육과 연계해 북부권 전체의 교육 경쟁력을 끌어올리겠다"고 밝혔다.

구체적으로는 제천을 '바이오·미디어 교육 도시', 단양을 '유네스코·체험 교육 도시'로 육성하고 두 지역을 잇는 '북부권 교육 벨트' 구축을 제시했다.

주요 공약으로는 ▲제천 에듀케어 허브형 학교 복합 시설 조성▲충북 미디어 교육 북부센터 제천 설치▲단양 상진초 주민 상생 복합 시설 설립▲한국호텔관광고 연계 관광·레저 분야 청소년 스타트업 지원▲단양고 지역 명문 고 육성 등이 포함됐다.

baek3413@newspim.com