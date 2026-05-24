경북도, 낙동강 조류 감시체계 본격 가동

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보건환경연구원, 6~9월 구미·상주 구간 수질검사 집중 실시

여름철 친수활동 안전 확보 '만전'....실시간 자료 공유

[구미·상주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 여름철 수온 상승에 대비해 낙동강 조류 감시 체계를 가동한다.

경북도 보건환경연구원은 여름철 수온 상승에 따른 녹조 발생에 대비해 구미, 상주 등 낙동강 주요 친수 활동 구간의 조류 수질 검사를 추진한다고 24일 밝혔다.

경북도 보건환경연구원이 여름철 수온 상승에 따른 녹조 발생에 대비해 구미,상주 등 낙동강 주요 친수활동 구간의 조류 수질검사를 추진한다.[사진=경북도] 26.05.24 nulcheon@newspim.com

이번 조사는 조류 성장이 왕성해지는 6월부터 9월까지 매주 조류 분포 상황을 확인하고, 그 결과를 신속히 공유해 친수 활동 이용객의 안전 확보를 위한 선제 조치다.

경북도 보건환경연구원은 이 기간 첨단 정밀 분석 장비를 활용해 눈에 보이지 않는 미량의 조류 독소까지 정확하게 검사하고, 독소 생성 가능성을 사전에 파악할 수 있는 유전자 분석법도 병행해 더욱 과학적이고 선제적인 수질 감시 체계를 구축할 계획이다.

또 조류 경보가 발령되는 즉시 관계 기관과 실시간 자료를 공유하고 현장에서 조류 제거 조치와 친수 활동 제한 안내 등 도민 안전을 위한 후속 조치가 신속하게 이루어질 수 있도록 긴밀한 협조 체계를 유지할 예정이다.

연구원 관계자는 "기후 변화로 조류 발생 양상이 불규칙해진 만큼 과학적 분석에 기반한 선제 대응이 중요하다"며 "관계 기관과 신속하게 상황을 공유하고 실효성 있는 안전 조치를 취해 도민들이 안심하고 친수 활동을 즐길 수 있는 물 환경을 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com