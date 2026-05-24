서해안고속도로 고창분기점 인근서 3중 충돌…대형화물차 운전자 사망

AI 핵심 요약beta
- 전북 고창군 서해안고속도로에서 24일 새벽 3중 추돌사고가 발생해 대형화물차 운전자 1명이 숨졌다.
- 뒤따르던 화물차가 앞서가던 화물차를 들이받아 차량이 중앙분리대를 넘어 반대차선에 걸쳐졌다.
- 이어 서울방향 SUV가 사고 화물차를 재추돌했으며 SUV 운전자는 다치지 않았고 경찰이 경위를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경찰, 정확한 사고 경위 수사 중
[고창=뉴스핌] 오영균 기자 = 서해안고속도로 고창분기점 인근에서 3중 충돌 사고가 발생해 대형 화물차 운전자 1명이 사망했다.
24일 오전 1시 26분쯤 전북 고창군 서해안고속도로 서울 방향 고창분기점 인근에서 교통사고가 일어났다. 대형 화물차 2대와 SUV 등 차량 3대가 부딪힌 사고였다.
당시 대형 화물차가 앞서가던 대형 화물차를 충돌했고 앞선 피해 차량은 사고충격으로 중앙분리대를 넘어 반대차선에 걸쳐졌다.
이 과정에서 서울 방향으로 달리던 또다른 SUV 차량이 사고가 난 화물차를 들이받는 2차 사고도 발생했다.
이 시고로 대형 화물차량 운전차 1명이 숨지고, 2차 사고가 난 승용차 운전자는 무사한 것으로 전해졌다.
경찰은 블랙박스 영상과 운전자들의 진술을 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com