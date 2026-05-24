서해안고속도로 고창분기점 인근서 3중 충돌…대형화물차 운전자 사망

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서울방향 고창분기점 인근 사고

경찰, 정확한 사고 경위 수사 중

[고창=뉴스핌] 오영균 기자 = 서해안고속도로 고창분기점 인근에서 3중 충돌 사고가 발생해 대형 화물차 운전자 1명이 사망했다.

24일 오전 1시 26분쯤 전북 고창군 서해안고속도로 서울 방향 고창분기점 인근에서 교통사고가 일어났다. 대형 화물차 2대와 SUV 등 차량 3대가 부딪힌 사고였다.

[고창=뉴스핌] 오영균 기자 = 24일 오전 1시 26분쯤 전북 서해안고속도로 고창분기점 인근에서 3중 충돌 사고가 발생해 대형 화물차 운전자 1명이 사망했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.05.24 gyun507@newspim.com

당시 대형 화물차가 앞서가던 대형 화물차를 충돌했고 앞선 피해 차량은 사고충격으로 중앙분리대를 넘어 반대차선에 걸쳐졌다.

이 과정에서 서울 방향으로 달리던 또다른 SUV 차량이 사고가 난 화물차를 들이받는 2차 사고도 발생했다.

이 시고로 대형 화물차량 운전차 1명이 숨지고, 2차 사고가 난 승용차 운전자는 무사한 것으로 전해졌다.

경찰은 블랙박스 영상과 운전자들의 진술을 토대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

gyun507@newspim.com