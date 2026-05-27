고양가구박람회, 6월 킨텍스 개최

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = '2026 고양가구박람회'가 오는 6월 18일부터 21일까지 나흘간 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 열린다.

이번 박람회는 국내 가구 산업 활성화와 지역 가구업체 판로 확대를 위해 마련됐다. 고양시가구협동조합과 경기고양시 일산가구협동조합이 공동 주최하며, 경기도와 고양시가 후원한다.

행사에는 약 200개 업체가 참가해 1000여 개 부스를 운영할 예정이다. 주최 측은 약 5만 명 이상의 관람객이 방문할 것으로 전망했다.

전시장에서는 가정용·사무용 가구를 비롯해 인테리어 소품, 생활용품, LG 가전제품 등 다양한 품목이 소개된다. 디자인 가구와 기능성 가구, 신혼·입주·이사 가구 등 라이프스타일별 제품군도 함께 선보인다.

관람객들은 현장에서 제품을 직접 체험하고 비교할 수 있으며, 행사 기간 동안 체험 프로그램과 현장 이벤트도 진행된다. 현장 구매 고객 가운데 50만 원 이상 구매 고객에게는 추첨을 통해 선풍기와 다용도 계란찜기 등을 제공할 예정이다.

주최 측은 최신 주거 및 인테리어 트렌드를 반영한 제품과 공간 활용 중심의 가구를 중심으로 전시를 구성했다고 밝혔다. 또한 가족 단위 방문객을 위한 휴게 공간과 체험 요소도 함께 운영할 계획이라고 설명했다.

[이미지=고양가구박람회]

whitss@newspim.com