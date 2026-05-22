방학 돌봄 공백 메운다…교육부, 지자체 17곳 '초등돌봄 우수모델' 선정

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- 교육부가 22일 방학 중 초등돌봄 우수모델 지원사업 대상 지자체 17곳을 선정했다고 밝혔다.
- 선정 지자체에는 평균 8억6000만원이 지원되며 현장체험·전일제 돌봄·무상급식 등 방학 중 돌봄·교육 프로그램을 운영한다.
- 교육부는 권역별 최우수 사례 4건도 뽑아 6월부터 본격 시행하고 돌봄 사각지대 해소를 위해 관계부처와 협력해 지원을 확대할 계획이다.
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여름방학부터 전일제 돌봄·체험학습 확대, 무상 급식도
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부가 방학 중 초등학생 돌봄 공백 해소를 위해 지역사회와 학교가 협력하는 우수모델 확산에 나선다.
교육부는 22일 '2026년 방학 중 초등돌봄·교육 우수모델 지원 사업'을 운영할 기초지방자치단체 17곳을 선정했다고 밝혔다.
이번 사업은 시·군·구청과 교육지원청이 컨소시엄을 구성해 지역 특성에 맞는 방학 중 돌봄·교육 프로그램을 운영하도록 지원하는 것으로 선정된 기초지자체에는 평균 8억6000만원이 지원된다.
교육부는 지난달 22일부터 5월 15일까지 공모를 진행한 뒤 광역지자체별 1차 심의와 중앙 평가를 거쳐 대상지를 선정했다.
최종 선정은 지난 19일 교육부 차관 주재로 열린 '제2차 온동네 초등돌봄·교육협의체'에서 결정됐다.
협의체에는 교육부를 비롯해 보건복지부, 여성가족부, 행정안전부 등 관계 부처가 참여했다. 선정 결과는 이의신청 절차를 거쳐 6월 4일 최종 확정될 예정이다.
선정된 지자체들은 방학 기간 동안 학교와 지역사회 기관을 연계한 다양한 프로그램을 운영할 계획이다.
현장 체험학습, 전일제 돌봄 프로그램 등이 포함되며 특히 대부분 지자체가 참여 학생에게 무상 급식과 간식을 제공할 예정인 점이 특징이다.
교육부는 평가 과정에서 방학 중 돌봄·교육 계획을 가장 체계적으로 마련한 권역별 최우수 사례 4건도 별도로 선정했다.
각 지자체는 6월 한 달간 준비 기간을 거쳐 올해 여름방학부터 사업을 본격 운영한다. 교육부와 시·도교육청, 한국교육개발원, 관련 전문가들은 사업 초기 정착을 위해 6월 중 집중 자문을 제공하고, 필요 시 계획 보완도 지원할 방침이다.
최은옥 교육부 차관은 "지역사회와 학교가 협력하여 돌봄 사각지대를 해소하는 것이 온동네 초등돌봄‧교육 정책의 가장 큰 목표 중 하나"라며 "이번 사업을 계기로 지역별 여건에 맞는 방학 중 돌봄‧교육 지원 방안이 마련되기를 기대하며 관계 부처가 협력해 야간, 주말 등 방학 외의 돌봄 사각지대도 적극 발굴하여 해소하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com