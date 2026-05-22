교육부, 역사 선도교사단 출범…전국 교사 100명 역사교육 현장 지원

AI 핵심 요약beta
- 교육부는 22일 역사 선도교사단 발대식을 열었다
- 전국 초중고 역사교사 100명이 2027년2월까지 활동한다
- 정책 자문·수업자료 개발 등으로 역사교육 내실화에 나선다
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수업자료 개발·권역별 연수 지원
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 22일 정부세종청사에서 '2026년 역사 선도교사단 발대식'을 개최한다고 밝혔다.
역사 선도교사단은 지난 2월 발표된 '학교 역사교육 활성화 방안'이 학교 현장에 안착할 수 있도록 지원하기 위해 구성됐다. 시도교육청 추천을 거쳐 전국 초·중·고 역사 교사 100명이 참여하며 학교급별로는 초등 교사 22명, 중학교 교사 34명, 고등학교 교사 44명이다. 활동 기간은 2027년 2월까지다.
이번 발대식에서는 선도교사단 위촉장 수여와 함께 '학교 역사교육 활성화 방안', '2026학년도 역사 선도교사단 운영 계획' 등이 안내된다. 이미미 서울대 역사교육과 교수는 '디지털 전환 시대, 역사 교사 전문성'을 주제로 특강을 진행한다.
선도교사단은 앞으로 학교 현장의 의견을 교육부에 전달하고, 정책연구와 전문가 협의회 등에 참여한다. 또 탐구 중심 역사 수업 확산을 위해 역사 수업·평가 지원자료 개발과 검토에 참여하고 권역별 역사교육 연수 자료 개발과 강사 활동도 맡는다.
교육부는 선도교사단의 활동을 지원하기 위해 하계·동계 연수와 정책 간담회 등을 운영할 계획이다. 이와 함께 '탐구 중심 역사 교육과정 운영 사례집' 4종, '초등 역사 탐구·체험 활동자료' 3종, '한국사 깊이 읽기', '역사 수업 설계·운영 길잡이' 등 학교 현장에서 활용할 수 있는 자료를 개발해 보급한다.
최교진 교육부 장관은 "학교 역사교육 내실화는 현장 교사의 전문성과 경험이 정책과 수업으로 이어질 때 가능하다"며 "교육부는 역사 선도교사단이 학교 현장의 수업 연구와 실천을 확산하는 데 중심 역할을 할 수 있도록 지원하고 이를 기반으로 학생들이 역사를 깊이 이해하고 탐구하는 수업을 확산하도록 노력하겠다"고 전했다.
jane94@newspim.com