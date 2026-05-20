평택도시공사·평택산업진흥원, '평택시 산업 발전' 업무협약

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택도시공사(사장 한병수)와 평택산업진흥원(원장 이학주)이 20일 평택도시공사 2층 대회의실에서 평택시 산업 발전과 지역경제 활성화를 위한 상호협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 역량과 자원을 바탕으로 산업·경제 분야의 협력체계를 구축하고 지역 산업 경쟁력 강화 및 기업 지원 확대를 위해 추진됐다.

평택시 산업 발전 협력을 위해 협약을 체결한 평택도시공사와 평택산업진흥원 관계자 등이 기념촬영을 하고 있다[사진=공사]

협약에는 ▲평택시 산업 발전을 위한 사업 정보 공유 ▲평택시 신규 산업단지 등 수요 조사 및 기업 유치 ▲평택시 미래 전략산업 연구 및 ESG 경영 확산 ▲평택시 산업 발전을 위한 협력 필요 분야 등에 대해 상호 협력 등이 담겼다.

특히 평택도시공사는 산업단지 개발 및 택지개발사업 수행 경험을 기반으로 기업 친화적 산업 기반 조성에 힘쓰기로 했다.

또 평택산업진흥원은 기업 지원 및 산업 육성 전문기관으로서 지역 산업 생태계 활성화를 위한 다양한 지원을 추진할 예정이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 산업정책과 개발사업 간 연계를 강화하고 지역 기업의 경쟁력 제고와 지속가능한 산업 성장 기반 마련에 협력할 방침이다.

평택도시공사 한병수 사장은 "이번 협약은 평택시 산업 발전과 기업 지원 강화를 위한 실질적인 협력의 출발점이 될 것"이라며 "양 기관의 전문성과 역량을 바탕으로 지역경제 활성화와 미래 산업 경쟁력 확보를 위해 적극 협력하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com