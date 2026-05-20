화성시, '민원조정 전문관' 신규 채용 현장 배치 완료

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 20일 특이민원 대응체계를 강화했다.
- 민원조정 전문관을 신규 채용해 현장 배치를 마쳤다.
- 초동조사·상담과 법적 대응 지원을 전담한다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 폭언·폭행 등 특이민원으로부터 소속 공직자와 시민을 보호하고 안전한 민원 환경을 조성하기 위해 특이민원 전담 대응체계 강화에 나섰다고 20일 밝혔다.
시는 지난 18일 자로 '민원조정 전문관'을 신규 채용하고 현장 배치를 완료했다.
이번 조치는 특이민원으로 인한 행정력 낭비를 줄이고 정당한 민원 처리에 행정 역량을 집중해 대민 행정서비스의 질을 높이기 위해 마련됐다.
신규 임용된 민원조정 전문관은 특이민원 발생 접수 즉시 현장에 투입돼 초기 조사와 상담 등 초동조치를 담당한다.
또 향후 사법 절차에 대비해 진술서와 고소장 작성 지원 등 법적 대응 과정도 전담해 처리할 예정이다.
윤성진 화성특례시장 권한대행은 "위법적인 특이민원에 대해서는 무관용 원칙에 따라 단호하고 엄정하게 대응하겠다"며 "민원조정 전문관 운영을 통해 특이민원 대응의 실효성을 높이고, 공직자 보호와 안정적인 민원행정 운영 기반을 강화하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com