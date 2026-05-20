대전시, 폐지하보도 스마트팜 운영사 모집

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 대전일자리경제진흥원과 함께 시민 참여형 스마트농업 모델 조성을 위한 '2026년 도심 공실 활용 스마트팜 조성사업' 운영사를 공개 모집한다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 2009년 폐쇄 이후 약 17년간 방치된 서구 둔산동에 위치한 시청 폐지하보도를 활용해 도심형 스마트팜을 조성하는 사업이다. 장기간 활용되지 못한 도심 유휴공간을 시민 참여형 스마트농업 공간으로 재생해 새로운 도시 활용 모델을 제시할 것으로 기대된다.

스마트팜 '대전팜'. [사진=대전시] 2026.03.18 gyun507@newspim.com

특히 시민이 직접 재배와 수확 과정에 참여할 수 있는 운영방식을 도입한 것이 특징이다. 일부 재배공간은 시민분양형으로 운영해 스마트농업 참여 기회를 확대하고 분양률과 재계약률, 만족도 등 운영 데이터를 바탕으로 지속 가능한 운영체계를 구축할 계획이다.

총사업비는 14억 3000만 원(시비 10억 원, 자부담 4억 3000만 원) 규모로 철거와 리모델링, 캐노피 설치, 스마트팜 조성 등 시설 구축비를 지원한다. 선정된 운영사는 협약 체결 후 스마트팜 조성과 운영을 수행하며, 운영기간은 협약체결일로부터 5년이다. 이후 운영 성과에 따라 최대 5년까지 연장할 수 있다.

지원 대상은 자부담금 조달이 가능한 국내 농업인, 농업법인, 중소기업이며 대전일자리경제진흥원은 제안서 평가를 거쳐 사업 수행 역량을 갖춘 운영사를 선정할 예정이다.

제안서 등 구비서류는 다음달 30일까지 대전일자리경제진흥원에 제출하면 되며 자세한 사항은 대전비즈 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다. 기타 문의는 대전일자리경제진흥원 기업혁신성장팀으로 하면 된다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "이번 사업은 장기간 방치된 도심 유휴공간을 시민이 직접 참여하는 스마트농업 공간으로 재생하는 의미 있는 사례"라며 "스마트농업의 대중화와 안정적인 운영체계 구축을 이끌어갈 역량 있는 운영사들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

한편 대전시는 2023년부터 테마형, 기술연구형, 나눔문화확산형 등 다양한 유형의 스마트팜 사업을 추진해 왔으며, 시민 참여 확대와 도심형 스마트농업 활성화를 위한 사업도 지속 추진하고 있다.

nn0416@newspim.com