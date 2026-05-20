HLB제넥스, 반도체 공정용 카탈라아제 미국 파운드리 공급 개시

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한국·대만 이어 북미로 공급 확대

반도체 라인 적용 시 장기 납품 구조

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB제넥스는 반도체 공정용 특수 효소 '카탈라아제(Catalase)'의 미국 신규 반도체 파운드리향 초도 물량 출고를 개시했다고 20일 밝혔다.

카탈라아제는 반도체 공정에 사용되는 특수 효소 소재다. 한 번 공정 라인에 적용되면 장기간 사용되는 특성이 있어, 초도 공급이 이뤄지면 중장기 납품으로 이어지는 구조다. HLB제넥스는 한국과 대만 반도체 공정용 카탈라아제 시장에 공급 실적을 보유하고 있으며, 이번에 북미로 공급 지역을 확대했다.

이번 미국 공급은 미국 내 반도체 생산시설 증설 등 글로벌 설비 확대 흐름에 맞춰 이뤄졌다.

HLB제넥스 로고. [사진=HLB제넥스]

HLB제넥스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 9.13% 증가한 117억원, 영업이익은 25% 늘어난 10억원을 기록했다. 매출총이익률은 39%에서 43%로 상승했다.

김도연 HLB제넥스 대표이사는 올해 들어 자사주를 세 차례 매수했다. 1월 1만380주, 4월 1만5556주에 이어 지난 18일 2만1035주를 추가 매수했다. 이번 매수로 김 대표의 보유 주식은 기존 3만8646주에서 5만9681주로 늘었다.

HLB제넥스 관계자는 "미국 신규 반도체 파운드리향 카탈라아제 초도 물량 출고는 고부가 효소 소재 사업이 글로벌 시장에서 확장되는 계기"라며 "반도체 공정용 효소를 비롯한 고부가 제품군의 매출 확대와 수익성 개선 흐름을 이어가며 주주 신뢰 제고에도 힘쓰겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com