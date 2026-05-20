광명도시공사 '광명동굴 빛나는 버스킹' 개최

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5월 30일부터 11월 29일까지(7월 제외) 월 2회·총 12회

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명도시공사는 이달 30일부터 오는 11월 29일까지(7월 제외) 월 2회(토, 일), 총 12회에 걸쳐 광명동굴 미디어 타워 무대에서 '광명동굴 빛나는 버스킹'을 개최한다고 20일 밝혔다.

광명동굴 빛나는 버스킹 포스터. [사진=광명도시공사]

공사에 따르면 이번 행사는 관광 활성화 및 지역상생을 위해 기획된 정기 문화 공연으로 지역 문화예술 생태계를 활성화하고 광명동굴을 문화·예술 플랫폼으로 발전시키는 데 목적을 두고 있다.

공연은 1차(여름) 5월 30·31일, 6월 27·28일 / 2차(늦여름) 8월 22·23일, 9월 26·27일 / 3차(가을) 10월 31일·11월 1일, 11월 28·29일 총 3개 시즌에 걸쳐 진행되며 매회 오후 1시부터 4시까지 4개 팀이 순서대로 무대에 오른다. 운영 일정은 상황에 따라 변경될 수 있다.

공연의 시작인 첫 번째 여름 시즌(5~6월)에는 브라스밴드, 오케스트라, 댄스, 싱어송라이터, 플라맹고, 타악, 퓨전 국악, 보컬 등 다양한 장르의 공연이 펼쳐진다.

공사는 이번 버스킹을 통해 지역 예술인에게 공연 기회를 제공하고 '휴일은 광명동굴' 브랜드 이미지를 강화하는 한편, 광명동굴 빛의광장 공간을 시민과 관광객이 함께하는 열린 문화 공간으로 조성한다는 방침이다.

서일동 사장은 "광명동굴이 단순한 관광지를 넘어 시민과 예술이 만나는 살아있는 문화 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 예술인과 함께하는 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴하여 광명동굴만의 특색 있는 문화 콘텐츠를 만들어 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com