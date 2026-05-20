영암 KIC서 24일 '아시아 모터스포츠 카니발' 열려…107대 출전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

음악공연·체험행사·전시 등 이벤트 더한 복합형 스피드축제

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암 국제자동차경주장에서 오는 24일 '2026 아시아 모터스포츠 카니발'이 열려 8개 종목 107대가 출전하고 결승전은 생중계된다.

전라남도 후원, ㈜슈퍼레이스 주최로 열리는 이번 행사는 레이스와 공연, 체험을 결합한 모터스포츠 축제로 진행된다. 아시아 지역 간 모터스포츠 문화 교류를 목표로 2014년 시작된 행사로, 경주대회를 중심으로 공연과 전시 등 다양한 프로그램이 함께 운영된다.

2025 아시아 모터스포츠 카니발. [사진=전남도] 2026.05.20 ej7648@newspim.com

대회에는 ▲토요타 가주 레이싱 6000 ▲GT4 ▲서킷스토리 아카데미 GTA·GTB ▲금호 M ▲알핀 ▲프리우스 PHEV ▲래디컬 컵 코리아 등 8개 종목, 107대가 참가한다. 대표 종목인 토요타 가주 레이싱 6000은 주행 거리를 157㎞로 늘리고 의무 피트스톱을 도입해 타이어 교체와 체류 시간 등 전략 변수가 승부에 영향을 줄 전망이다.

올해는 파크뮤직페스티벌과 연계해 음악공연을 확대했다. 넬, 김창완밴드, 멜로망스, 데이브레이크, QWER 등이 출연한다. 관람객을 위한 그리드워크, 택시타임, 서킷 버스투어, 카트 체험, 미니카 레이싱, 경품 이벤트도 마련됐다.

대회 기간 선수와 관계자 5000여 명이 체류하고 결승 당일 2만여 명이 방문할 것으로 예상된다. 지역 숙박·외식업과 관광지 연계 효과가 기대된다.

장영철 전남도 기업도시담당관은 "모터스포츠를 가족이 함께 즐기는 축제로 확장한 행사"라며 "대중화를 넘어 K-콘텐츠로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.

결승전은 24일 오후 12시45분 KBS 2TV에서 생중계되며 유튜브, 티빙, 숲(SOOP), 치지직에서도 시청할 수 있다. 자세한 정보는 슈퍼레이스 공식 누리집에서 확인 가능하다.

ej7648@newspim.com