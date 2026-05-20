건설근로자공제회, 건설노동자 7명·자녀 144명에 장학금 수여

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20일 대학생 장학금 장학증서 수여식 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 건설근로자공제회가 장학금 프로그램을 통해 올해 처음으로 건설 노동자 당사자에게 생활비 성격 장학금을 지급한다.

건설근로자공제회는 20일 서울 중구 국제빌딩 9층 회의실에서 2026년 1학기 대학생 장학금 장학증서 수여식을 열었다고 밝혔다.

이번 장학금은 역대 최대 경쟁률인 8.21대 1을 기록했다. 최종 선발자는 건설 노동자 본인 7명, 대학생 자녀 144명 총 151명으로 이들은 학기당 200만원의 생활비 성격 장학금을 받는다.

건설근로자공제회 로고

건설 노동자 당사자가 지원 대상에 포함된 것은 올해가 처음이다. 선발은 기존 가계소득 중심에서 성적과 근로일수에 따른 가점 항목을 추가하는 방식으로 이뤄졌다.

행사에는 장학생 4명을 비롯해 공제회 장건 이사장, 한국장학재단 박창달 이사장 등 관계자가 함께 참석했다. 장학증서 수여와 기념 촬영, 장학생 감사 인사 및 포부 발표, 간담회 순으로 진행됐다.

장건 공제회 이사장은 "이번 장학금 사업은 건설노동자와 그 가족의 학업을 실질적으로 지원하는 중요한 복지사업

이라며 "앞으로도 노동자의 삶의 질 향상과 미래 인재 육성을 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

sheep@newspim.com