"관광객이 주민 된다"…영동군, '디지털 관광 주민증' 전국 1위

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이용자 1만3000건 돌파, 할인·리워드 결합, 소비·체류 늘렸다

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군이 관광객을 '명예 주민'으로 끌어들이는 전략으로 전국 관광 경쟁에서 두각을 나타냈다.

인구 감소 위기를 관광 수요로 돌파하려는 지방정부 실험이 가시적 성과로 이어지고 있다는 점에서 주목된다.

영동 레인보우힐링센터. [사진=영동군] 2026.05.19 baek3413@newspim.com

영동군은 올해 1월부터 5월 중순까지 '디지털 관광 주민증' 이용 건수가 1만3133건으로 전국 44개 지자체 가운데 1위를 기록했다고 19일 밝혔다.

단순 방문이 아닌 실제 소비로 이어지는 이용 실적이라는 점에서 의미가 크다.

디지털 관광 주민증은 한국관광공사가 추진하는 사업으로 관광객에게 지역 주민 수준의 할인 혜택을 제공해 체류와 소비를 유도하는 제도다.

영동군은 여기에 자체 '여행 리워드' 정책을 결합해 즉시 할인과 사후 보상을 동시에 제공하는 이중 구조를 구축했다.

효과는 수치로 나타났다.

와인터널(6550건)과 레인보우 힐링센터(6028건) 등 핵심 관광시설 이용이 집중되며 지역 대표 콘텐츠가 관광 수요를 견인했다.

동시에 숙박·음식점 등 민간 가맹점 이용도 증가하며 소비가 지역 전반으로 확산되는 흐름을 보였다.

전문가들은 이를 '생활인구 확대 전략'의 성공 사례로 평가한다.

정주 인구 감소를 외부 방문객의 반복 유입으로 보완하는 방식으로, 지방 소멸 대응의 현실적 대안으로 부상하고 있다는 분석이다.

군 관계자는 "관광 주민증과 리워드 사업의 결합이 재방문과 소비를 동시에 끌어냈다"며 "체류형 관광 구조를 더욱 강화해 지속 가능한 지역 경제 기반을 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com