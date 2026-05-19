[6·3지선 인터뷰] 김재준 "군산 바꿔야 한다는 시민 열망이 경선 승리 원동력"

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"청년 떠나지 않는 오각형 자족도시 구축하겠다"

"RE-Turn 햇빛연금으로 시민이 에너지 수익 직접 공유"

"새만금 중심 AI·이차전지·조선 융합해 군산 미래 100년 준비"



[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 김재준 더불어민주당 군산시장 후보는 19일 <뉴스핌>과 인터뷰에서 민주당 경선 승리를 "군산을 바꿔야 한다는 시민들의 절박한 열망이 만든 시민의 승리"라고 규정했다.

김 후보는 "'RE-Turn 시민주주 햇빛연금'을 통해 시민이 재생에너지 수익을 직접 공유하는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

그는 "현대차 투자와 이차전지 특화단지, 조선산업 재도약을 연계해 군산을 '대한민국 첨단산업의 심장'으로 재편하겠다"고 강조했다.

김 후보는 청년 유출 문제 해결을 위해 일자리·보육·주거·의료·교육을 연결한 '오각형 자족도시 군산'을 핵심 비전으로 제시했다.

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 김재준 더불어민주당 군산시장 후보가 경선에서 승리를 거머쥘수 있었던 것은 침체된 군산경제를 살려내라는 시민 열망의 표출이라고 말했다.2026.05.19 lbs0964@newspim.com

원도심 재생 전략과 관련 "보여주기식 도시재생에서 벗어나 체류형 관광과 청년 창업, 문화산업이 결합된 경제 공간으로 바꾸겠다"고 말했다.

김 후보는 "새로운 군산은 개발사업 숫자가 아니라 시민 삶의 변화로 증명되는 도시"라며 "말보다 결과로 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 역설했다.

다음은 김재준 후보와 일문일답.

-더불어민주당 군산시장 후보 경선 승리의 원동력은 무엇이라고 보나

▲이번 경선 승리는 개인의 승리가 아니라 '군산을 이제는 바꿔야 한다'는 시민들의 열망이 만들어낸 시민의 승리라고 본다. 낡은 기득권 정치를 넘어 새로운 군산의 미래를 열라는 시민의 명령이라고 생각한다.

가장 큰 원동력은 단결된 힘이었다. 김의겸 후보를 비롯해 최관규·서동석·박정희 예비후보가 변화를 위해 힘을 모아준 것이 큰 흐름을 만들었다.

네거티브 공세 속에서도 흔들리지 않았던 이유는 시민만 보고 가겠다는 진정성을 믿어준 시민들 덕분이었다. 말이 아니라 결과로 증명하겠다는 의지가 시민들에게 전달됐다고 생각한다.

이제 경선은 끝났다. 민주당 원팀을 넘어 모든 군산시민의 힘을 하나로 모아 본선 승리로 이어가겠다. 군산의 자부심을 되찾고 시민의 통장을 채우는 유능한 시장이 되겠다.

-대표 공약인 'RE-Turn 시민주주 에너지 연금'의 재원 조달과 시민 배당 구조는

▲군산의 바람과 햇빛은 특정 기업이 아닌 시민 모두의 자산이다. 'RE-Turn 시민주주 햇빛연금'은 군산의 자원으로 만든 이익을 시민에게 돌려주는 평생 소득 시스템이다. 단순 현금성 공약이 아니라 돈이 만들어지는 구조 자체를 혁신하는 모델이다.

재원 조달 과정에서 시민 혈세는 사용하지 않는다. 정부의 신재생에너지 주민참여 융자지원 제도를 활용하고 군산시 인허가권과 사업권을 기반으로 한 프로젝트파이낸싱(PF)을 통해 시민 지분 5%를 확보하겠다.

또 발전 수익으로 대출 원리금을 상환하는 자가상환 모델을 도입해 시 재정 부담 없이 운영하겠다.

2034년 3GW 시대가 열리면 가구당 연간 40만~100만 원 수준의 배당을 군산사랑상품권으로 지급해 골목상권까지 살리겠다.

특히 결혼이나 창업 등 목돈이 필요한 시민에게는 10년 치 연금을 일시 지급하는 '인생점프 지원금 1000만 원' 제도도 추진하겠다.

-군산 경제 침체와 인구 감소에 대한 해법은 무엇인가

▲군산 경제 침체의 핵심 원인은 제조업 중심 산업구조의 한계다. 군산을 대한민국 첨단산업의 심장으로 재편하겠다.

현대자동차의 대규모 투자를 기반으로 피지컬 AI·로봇 산업 클러스터를 구축하고 이차전지 특화단지를 통해 양질의 일자리를 만들겠다. 여기에 조선산업 활성화까지 더해 미래산업과 전통산업이 공존하는 경제 구조를 만들겠다.

좋은 일자리가 생기면 청년들이 돌아오고 인구 감소 문제 역시 해결의 실마리를 찾을 수 있다.

산업 성장의 성과는 시민에게 직접 돌아가야 한다. 'RE-Turn 시민주주 햇빛연금'을 통해 시민들이 군산 성장의 수혜자가 되도록 만들겠다.

김재준 후보가 'RE-Turn 시민주주 햇빛연금'을 통해 시민들이 수혜자가 되도록 만들겠다며 표밭갈이에 나서고 있다.[사진=김재준 캠프].2026.05.19 lbs0964@newspim.com

-군산 미래 먹거리 산업 전략의 청사진은

▲군산의 산업지도는 완전히 바뀌고 있다. 군산은 앞으로 피지컬 AI 로봇과 첨단 이차전지, 친환경 조선이 공존하는 대한민국 첨단산업 중심 도시가 될 것이다.

우선 새만금을 피지컬 AI·로봇 산업의 세계적 거점으로 육성하겠다. 현대차그룹 투자와 연계해 AI 데이터센터와 로봇 생산기지를 구축하고 청년들이 원하는 고부가가치 일자리를 만들겠다.

또 이차전지 국가첨단전략산업 특화단지를 완성해 기업 투자와 생산이 실제 가동으로 이어지도록 지원하겠다.

전통산업인 조선업도 포기하지 않겠다. HJ중공업 등 민간 투자와 연계해 군산 조선소 기능을 회복하고 일자리를 지켜내겠다.

이러한 산업 성장의 성과가 시민 배당과 지역 상권 활성화로 이어지는 구조를 만들겠다.

-청년 유입을 위한 '5가지 정주혁명'의 핵심은 무엇인가

▲청년을 붙잡기 위해서는 일자리만으로 부족하다. 배우고 일하고 결혼하고 아이를 키우고 치료받는 모든 과정이 군산 안에서 해결돼야 한다.

일자리·보육·주거·의료·교육이 연결된 '오각형 자족도시 군산'을 만들겠다.

우선 새만금 신산업과 연계한 실무형 인재 양성으로 청년 우선 채용 구조를 만들겠다. 중소기업 근로자에게는 '군산 지킴이 수당'을 지원하겠다.

보육과 교육 분야에서는 돌봄 바우처를 확대하고 미래 공공학습센터를 조성해 수도권 수준의 교육 환경을 만들겠다.

주거와 의료 분야에서는 청년·신혼부부 공공임대 확대와 함께 소아응급 패스트트랙, 달빛어린이병원 확대를 추진하겠다.

군산에서 공부한 청년이 군산에서 취업하고 아이까지 키울 수 있는 완전한 자족도시를 구축하겠다.

김재준 후보는 도농복합지역인 군산지역 구석구석을 돌며 시민들과 스킨십을 강화하며 시민들의 애로사항을 경청하고 있다.[사진=김재준 캠프]2026.05.19 lbs0964@newspim.com

-원도심 재생과 관광 활성화 전략의 차별점은

▲기존 도시재생 사업은 시설 조성 중심이었다. 하지만 실제로 사람이 머물고 소비하고 다시 찾게 만드는 콘텐츠와 산업 생태계 연결은 부족했다.

이제는 보여주기식 도시재생에서 벗어나야 한다. 원도심을 체류형 관광과 청년 창업, 문화산업이 결합된 살아있는 경제 공간으로 만들겠다.

군산의 근대문화 자산과 항구도시 감성을 활용해 숙박·음식·공연·야간 콘텐츠가 연결되는 체류형 관광 구조를 구축하겠다.

또 영상·축제·야간관광 콘텐츠를 강화하고 청년 창업과 로컬 브랜드 육성을 함께 추진하겠다.

관광객 숫자만 늘리는 것이 아니라 시민들이 실제 매출 증가와 도시 활력을 체감할 수 있도록 만드는 것이 핵심이다.

-시민이 체감할 '새로운 군산'은 어떤 모습인가

▲새로운 군산은 단순히 건물이 늘어나고 개발사업이 많아지는 도시가 아니다. 시민 삶이 실제로 나아지는 도시다.

청년은 일자리 때문에 떠나지 않고, 부모 세대는 안정적인 소득을 걱정하지 않으며, 소상공인은 장사가 되는 도시를 만들겠다.

현대차 투자와 이차전지 산업 확대는 군산 경제 재도약의 기회다. 하지만 대기업만 성장하는 도시로는 안 된다. 성장의 온기가 골목상권과 자영업자, 청년 일자리까지 연결돼야 한다.

수해 문제 해결과 생활 안전 인프라 구축에도 힘쓰겠다. 원도심 역시 문화·관광·청년 창업이 살아있는 공간으로 재창조하겠다.

결국 새로운 군산은 보여주기식 개발이 아니라 시민 삶의 변화로 증명되는 도시다. 시민이 직접 변화를 체감하도록 결과로 보여주겠다.

lbs0964@newspim.com