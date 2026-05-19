데이터로 읽는 관광…한국관광공사 '요즘, 한국관광' 리포트 창간

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 오는 20일, 최신 관광 데이터 분석과 공사의 국내외 마케팅 현장 경험을 담은 리포트 '요즘, 한국관광'을 창간한다. 이번 리포트는 급변하는 관광 환경 속에서 정확하고 시의성 있는 분석과 전문가 제언을 바탕으로 관광 업계에 실질적인 대안을 제시하고자 기획됐다.

창간호 첫 번째 파트에서는 데이터를 기반으로 한국관광의 현주소를 진단한다. 올해 1분기 방한외래객 474만 명 달성과 함께, 3월 사상 최초 월간 방한객 200만 명 돌파의 의미를 ▲핵심 방한시장의 특성 ▲방한소비 현황 ▲방한테마 등으로 나누어 분석했다. 또한, 국민들의 국내여행 방문자 수, 소비, 숙박 현황 등을 함께 살펴보며 국내외 관광 시장의 흐름을 입체적으로 확인할 수 있는 지표도 제시한다.

[사진=한국관광공사]

매호 특정 주제를 선정해 전문가와 함께 분석하는 코너도 마련했다. 창간호의 주제는 팬데믹 이후 골든타임을 맞은 '크루즈 관광'이다. 글로벌 크루즈 시장의 성장 구조를 조망하고, 올해 200만 명 돌파를 앞둔 한국 크루즈 관광의 현황과 과제를 진단했다. 아울러 공사의 크루즈 선사 유치에 따른 기항 확대와 인천·여수 등 신규 기항지 개척 성과 등 현장 실무 경험도 함께 담았다.

마지막 파트에서는 국내외 관광객의 숨은 수요 변화를 데이터로 포착했다. 국내 소비·통신 데이터에 따르면 2030세대는 사찰, 자연경관 등에서 일상을 '비워내는' 반면, 5060세대는 공연장, 미술관 등 문화공간에서 지적 호기심을 '채워가는' 경향을 보였다. 또한, 26개국 소셜 데이터를 활용해 외국인의 방한 트렌드도 분석했다. 외국 관광객은 광화문에서 공연을 즐긴 뒤 성수동 카페로 직행하거나, 한국식 디저트를 중심으로 여행 동선을 구성하는 등 한국 라이프스타일 자체가 방한 동기로 이어지고 있는 것으로 나타났다.

연간 4회 발행 예정인 '요즘 한국관광' 리포트는 20일부터 한국관광데이터랩에서 확인할 수 있다.

공사 박성혁 사장은 "방한 외래관광객 3천만 명 시대를 전략적으로 준비하기 위해서는 관광 업계 모두가 활용할 수 있는 깊이 있는 분석이 필요하다"라며, "공사의 역량을 집중한 리포트가 업계에 꼭 필요한 의사결정 파트너가 되길 기대한다"라고 밝혔다.

공사는 창간호를 시작으로 지방공항, 의료관광 등 관광시장을 관통하는 핵심 화두를 연이어 다룰 예정이다. 창간 전날인 19일에는 '요즘, 한국관광 데이터 세미나'를 열고 주요 분석 결과를 업계와 먼저 공유한다. 세미나는 사전 모집 개시 하루 만에 마감되는 등 업계의 높은 관심을 모았다.

jyyang@newspim.com