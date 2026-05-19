정인화 광양시장 후보 "탄핵 정국 골프 변명의 여지 없다" 공식 사과

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"내란 청산·탄핵 대응 소홀 없다…더 낮은 자세로 시정 임하겠다"

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = '6·3 지방선거' 전남 광양시장에 출마한 정인화 더불어민주당 후보가 비상계엄 정국 당시 골프장 출입 논란과 관련해 공식 사과했다.

정 후보는 지난 18일 발표한 입장문에서 "2024년 12월 8일 골프장을 출입한 저의 부적절한 처신으로 시민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 송구하다"며 "비상계엄 이후 큰 충격과 상황의 엄중함을 느끼면서도 신중하지 못했던 점을 무겁게 받아들인다"고 밝혔다.

정인화 광양시장 후보 [뉴스핌DB]

지역사회와 일부 SNS에서는 윤석열 대통령 탄핵소추안이 부결된 다음 날이자 비상계엄 선포(12월 3일) 직후인 8일 정 후보가 골프장을 찾은 것이 적절했는지를 두고 비판 여론이 제기돼 왔다.

정 후보는 다만 "내란 청산과 윤석열 대통령 탄핵, 국가 정상화를 위한 노력은 결코 소홀히 하지 않았다"며 "당일 '윤석열 대통령 탄핵소추안' 부결과 관련한 대시민 협조문을 발표해 민주주의가 파괴 위기에 봉착했다고 알리고, 광양시 공직자들과 함께 시민 안전과 지역사회 안정을 위해 대응했다"고 해명했다.

이어 "비상계엄 이후 민주주의와 헌정질서 회복을 위한 서울 상경 활동과 광양 지역 거리 활동에 동참하는 등 시민 행동에 적극 참여해 왔다"며 "지방자치단체장은 국가적 혼란 속에서도 시민의 일상과 지역사회를 안정적으로 유지해야 하는 책임이 있어 그 역할을 다하기 위해 노력했다"고 강조했다.

그는 "그럼에도 시민들께서 느끼셨을 무거운 사회 분위기와 공직자의 책임에 대한 기대를 고려하면 더 신중했어야 했다는 점을 다시 한 번 겸허히 받아들인다"며 "이번 일을 계기로 더 낮은 자세와 더 큰 책임감으로 시민 눈높이에 맞게 임하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com