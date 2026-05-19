클래식부산, 부산콘서트홀 '개관 1주년 페스티벌' 공연

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정명훈과 APO 중심 페스티벌 진행

말러, 차이콥스키 등 프로그램 다양

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 클래식부산은 오는 7월 2일부터 8일까지 부산콘서트홀에서 '개관 1주년 페스티벌'을 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 페스티벌은 정명훈 예술감독과 아시아필하모닉오케스트라(APO)를 중심으로 국내외 협연자와 지역 음악가들이 참여하는 공연으로 구성됐다.

부산콘서트홀 개관 1주년 페스티벌 포스터[사진=부산시 클래식부산] 2026.05.19

부산콘서트홀은 지난해 개관 당시 약 9000명의 관객을 기록했으며 이번 행사는 개관 프로그램의 연장선에서 다양한 레퍼토리를 선보이는 데 초점을 맞췄다.

개막 공연은 7월 2일 열린다. 정명훈 예술감독의 지휘로 APO와 부산·울산시립합창단이 베토벤 교향곡 제9번 '합창'을 연주한다. 소프라노 이혜지, 메조소프라노 양송미, 테너 김정훈, 바리톤 박주성이 협연한다.

5일에는 말러 교향곡 제5번을 무대에 올린다. 7일 공연에서는 바이올리니스트 양인모가 차이콥스키 바이올린 협주곡을 협연하고, 이어 드보르작 교향곡 제9번 '신세계로부터'를 연주한다.

이 공연에는 APO와 부산 출신 청년 음악가 20명이 함께 참여한다.

6일과 8일에는 챔버홀에서 실내악 공연이 이어진다. 6일에는 슈만 피아노 5중주와 쇼스타코비치 피아노 삼중주가, 8일에는 베토벤 피아노 삼중주 '유령'과 브람스 피아노 사중주 등이 연주된다.

티켓은 20일 오후 2시부터 회원 선예매, 21일 오후 2시부터 일반 예매가 진행된다. 예매는 공식 누리집과 온라인 예매처에서 가능하다.

ndh4000@newspim.com