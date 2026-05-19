'호프', 칸 현장 달군 첫 상영…뜨거운 해외 반응·7분 기립박수 터졌다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 79회 칸영화제 경쟁 부문에 초청된 나홍진 감독의 새 영화 '호프'가 17일(ㅎㅕㄴ지시간) 21시 30분 뤼미에르 대극장(Grand Théâtre Lumière)에서 공식 상영됐다.

이날 상영에는 나홍진 감독과 황정민, 조인성, 정호연, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀이 참석했으며, 2300여 석을 가득 메운 전 세계 관객들의 높은 기대 속에서 '호프'가 첫 공개됐다.

제 79회 칸 국제영화제에서 '호프' 월드 프리미어 시사에 참석한 나홍진 감독과 출연진. [사진=Kazuko Wakayama]

공식 상영에 앞서 진행된 레드카펫에서 나홍진 감독과 배우들은 각국 취재진의 뜨거운 관심과 팬들의 환호에 밝은 미소와 인사로 화답했다. 이어, 상영이 시작되자 뤼미에르 대극장은 밀도 높은 긴장감으로 가득 채워졌다. 시시각각 변화하는 장르적 재미와 독창적 스토리, 배우들이 직접 소화한 놀라운 액션과 나홍진 감독 특유의 빈틈없는 미장센이 어우러진 '호프'는 러닝타임 내내 극한의 몰입감으로 관객들을 사로잡았다. 경쟁 부문으로는 이례적으로 캐릭터의 등장이나 액션 시퀀스가 펼쳐지는 순간 등 상영 중 관객들의 큰 환호와 박수가 이어지기도 했다.

상영 직후 시작된 기립박수와 환호는 약 7분간 이어졌다. 열띤 호응과 뜨거운 반응에 나홍진 감독과 배우들은 객석을 향해 고개 숙여 감사의 인사를 전했다. 나홍진 감독은 "이렇게 긴 시간 자리 지켜 주시고 관람해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 시작부터 지금까지 수년 동안 함께해 온 우리 동료들, 팀들, 배우분들, 그리고 여러분께 진심으로 감사의 말씀드리면서 이렇게 다시 한번 초청해 주신 영화제에 감사하다는 말씀 전해드립니다. 감사합니다."라고 소감을 전했다.

제 79회 칸 국제영화제에서 '호프' 월드 프리미어 시사에 참석한 배우 정호연, 황정민, 조인성. [사진=Kazuko Wakayama]

'호프'의 월드 프리미어 상영이 끝난 직후 주요 외신들의 호평이 잇따랐다. 버라이어티(Variety)는 "올해는 물론 어떤 해와 비교해도 손꼽힐 만큼 숨 막히게 우아한 액션의 영화적 연출을 담고 있는 작품", 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)는 "현란한 카메라 워크와 심장을 뛰게 하는 음악, 숨 돌릴 틈 없는 속도감, 또렷하게 구축된 인물들로 단숨에 관객을 끌어당긴다"라고 전했다.

데드라인(Deadline)은 "홍경표 촬영감독의 훌륭한 영상미, 마이클 에이블스의 웅장한 오케스트라 음악, 그리고 유상섭 무술감독의 인상적인 스턴트 조율은 모두 할리우드도 부러워할 만한 수준의 결과물을 보여준다."라고 평했다. 스크린 데일리(ScreenDaily)는 "촘촘하고 세밀한 프로덕션 디자인은 놀라울 정도로 뛰어나다. 영화 속 공간의 모든 디테일은 이야기를 품고 있다"라고 했다.

각국 영화 관계자들의 반응 또한 열기가 뜨거웠다. 트리뷴 드 주네브(Tribune de Genève)의 파스칼 가비예(Pascal Gavillet)는 "질주하는 야생마 같은 속도로 경쟁 부문 다른 작품들을 압도한다. 단 1분도 군더더기 없다.", 리전 프리(Region Free)의 요나탄 이트코넨(Joonatan Itkonen)은 "'호프'는 스크린에서 구현된 가장 대담하고 짜릿한 작품이다. 반드시 직접 봐야 믿을 수 있을 정도이며, 어쩌면 그것만으로도 충분하지 않을지도 모른다"라고 평가했다.

제 79회 칸 국제영화제에서 '호프' 월드 프리미어 시사에 참석한 배우 정호연, 황정민, 조인성. [사진=Kazuko Wakayama]

디아리우 지 페르남부쿠(Diário de Pernambuco)의 안드레 게하(André Guerra)는 "미스터리로 시작한 영화는 실시간으로 압도적인 추격극으로 변해가고, 한 블록 한 블록 넘어갈수록 점점 더 거대하고 야심 찬 비주얼을 펼쳐낸다"라고 전해 기대감을 더욱 높였다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 압도적인 몰입감과 완성도 높은 미장센, 탁월한 연출력으로 관객과 평단을 사로잡아온 나홍진 감독이 오랜 시간 공들여 준비한 신작 '호프'는 올 여름 국내 개종한다.

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