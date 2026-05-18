엑스페릭스, 올 1분기 매출 67억원…전년비 34.7% 증가

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당기순이익 29억 흑자전환, 스톡옵션 비용 부담 1분기 마무리

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엑스페릭스가 올해 1분기 연결기준 매출액 67억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 34.7% 증가한 수치다.

같은 기간 연결기준 당기순이익은 29억2000만원으로 전년 동기 대비 50억원 이상 손익이 개선되며 흑자전환했다. 총포괄손익도 28억원으로 흑자전환했다.

올 1분기 연결기준 지분법손익은 35억2000만원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다. 관계기업 인텔렉추얼디스커버리(ID)가 올 1분기 매출액 238억원, 영업이익 155억원, 순이익 148억원을 기록하며 지분법이익에 반영됐다. 지난 2년여간 영업비용에 총 35억원 수준으로 반영됐던 전 직원 스톡옵션 부여에 따른 비용 부담도 올 1분기에 마무리됐다.

[사진=엑스페릭스]

엑스페릭스는 올해 ID 지분 추가 인수를 검토 중이다. 지분율 확대를 통해 ID를 연결 종속회사로 편입할 계획으로, 편입 시 IP 라이선싱 및 수익화 사업이 연결 실적에 추가로 반영된다.

AI 사업 확대도 추진하고 있다. AI 솔루션 자회사 에이뉴트 합병을 진행 중이며, 퓨리오사AI와는 고성능 NPU 'RNGD(레니게이드)' 서버에 엑스페릭스의 AI 소프트웨어와 에이전틱 AI 기반 자동화 서비스를 결합한 'AI 올인원 어플라이언스'를 공동 개발하고 있다. 공공기관·출입국·치안·행정 분야의 AX(AI Transformation) 수요 대응을 목표로 한다. 에이뉴트 합병 이후에는 AI 인프라 및 데이터센터 영역으로 사업 범위를 확대할 계획이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com