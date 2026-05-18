평택시, 청년창업농 8개소 대상 '시설하우스' 현장점검

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 농업기술센터가 지역 내 청년창업농 8개소를 대상으로 안정적인 영농 정착을 지원하기 위한 '시설하우스 현장점검 및 실태조사'를 실시했다.

18일 시에 따르면 이번 점검은 진위, 서탄, 오성, 청북, 고덕면 등 평택시 주요 농업 요충지에서 활동 중인 청년 농업인을 대상으로 진행됐다.

평택시, '시설하우스' 현장점검 모습[사진=평택시]

이번 점검은 지원된 시설하우스의 운영 실태를 파악하고 초기 영농 과정에서 겪는 현장 고충을 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

주요 점검은 주 품목의 실제 재배 여부 본인 직접 영농 수행 등 독립 영농 이행 상태 후계농 자금으로 설치된 시설의 목적 외 사용 여부 등이다.

아울러 전업 영농 의무 준수를 위한 사업자 등록 및 농외 근로 여부 등 서류 확인도 병행해 사업의 투명성을 높였다.

시는 현장 건의 사항을 정리해 경기도와 공유하고 청년 농업인들이 겪는 규제와 애로사항을 적극적으로 개선해 나갈 방침이다.

시 농업정책과장은 "이번 점검이 단순한 지도·감독에 그치지 않고 청년 농업인들이 첨단 시설을 기반으로 경쟁력을 갖출 수 있도록 실질적인 도움을 주는 현장 행정을 강화하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com