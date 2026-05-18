전국 지역인재 7급 수습직원 174명 선발…평균 연령 25.6세

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과학기술직 53명·행정직 121명 최종 합격

1년 수습 근무 후 심사 거쳐 7급 공무원 임용

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 올해 전국 지역인재 7급 수습직원 선발시험에서 총 174명이 최종 합격했다.

인사혁신처는 '2026년도 전국 지역인재 7급 수습직원 선발시험' 최종합격자를 국가공무원채용시스템을 통해 18일 발표했다.

[자료=인사혁신처]

최종합격자는 과학기술직군 53명, 행정직군 121명이다. 과학기술직군은 전문성을 강화하기 위해 일반토목 8명, 전산개발 7명 등 직렬별로 구분해 선발했다.

합격자의 평균 연령은 25.6세로 지난해보다 0.7세 높아졌다. 최고령 합격자는 33세, 최연소 합격자는 22세였다. 연령대별로는 24~26세가 75.9%(132명)로 가장 많았고, 27세 이상이 17.2%(30명), 22~23세가 6.9%(12명) 순으로 나타났다.

합격자들은 오는 19일부터 26일까지 후보자 등록을 마쳐야 한다. 이후 내년 상반기 기본교육을 이수한 뒤 중앙행정기관에서 1년간 수습 근무를 하게 되며, 근무 성적 평가 등을 거쳐 일반직 7급 공무원으로 정식 임용된다.

전국 지역인재 수습직원 선발시험은 지역별 우수 인재를 고르게 채용해 공직의 지역 대표성을 강화하기 위해 지난 2005년 도입됐다.

학사학위를 수여할 수 있는 대학에서 학과 성적 상위 10% 이내 졸업(예정)자를 추천받아 공직적격성평가(PSAT)와 헌법 시험, 서류전형, 면접시험 등을 거쳐 선발한다.

인사혁신처에 따르면 지난해 기준 전국 지역인재 출신 수습직원 약 2170명이 40여 개 중앙부처에서 근무하고 있다.

abc123@newspim.com