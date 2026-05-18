신하균·오정세·허성태, 몸 사리지 않았다…'오십프로' 액션 폭발

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '오십프로'가 신하균, 오정세, 허성태의 강렬한 액션 시너지를 예고했다. 복싱과 택견을 기반으로 한 개성 넘치는 액션부터 폭우 속 선상 격투, 1대30 난투극까지 몸을 사리지 않은 열연이 담긴 비하인드가 공개되며 첫 방송 기대감을 끌어올렸다.

오는 22일 금요일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)'측이 공개한 액션일지는 작품 속 캐릭터를 완성하기 위한 신하균(정호명 역), 오정세(봉제순/불개 역), 허성태(강범룡 역)의 치열한 준비 과정과 현장의 생생한 에너지를 담았다. 특히 '열정 50%, 노력 50%'로 완성된 액션이라는 표현처럼 배우들은 몸을 사리지 않는 열연으로 극의 몰입도를 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오십프로 액션 비하인드. [사진=MBC 오십프로] 2026.05.18 moonddo00@newspim.com

신하균은 "액션이 생각보다 많아서 걱정도 됐다"라며 "촬영 전 복싱을 배우며 기본 체력을 길렀고, 액션의 베이스가 복싱이라 큰 도움이 됐다"라고 준비 과정을 밝혔다. 이어 "폭우가 쏟아지는 배 위에서 세 사람이 하나의 물건을 놓고 싸우는 도입부 액션신이 가장 인상 깊었다"라며 레전드 액션 장면의 탄생을 예고했다.

오정세는 자신이 연기한 불개 캐릭터의 액션에 대해 "택견을 기반으로 한 액션"이라며 "무술 감독님과 스태프들의 도움으로 멋진 액션을 구현할 수 있었다"라고 전했다. 이어 "시나리오를 보며 예상했던 방식과 전혀 다른 행동과 생각으로 장면이 구현됐는데, 배우로서도 굉장히 신선한 자극이었다"라고 말했다.

허성태는 강렬한 존재감을 드러내는 범룡 캐릭터에 대해 "한 대 때리면 끝까지 날아가는 한 방 펀치를 보여주고 싶었다"라고 설명했다. 이어 "신하균, 오정세, 허성태 세 사람이 한 작품에서 만나는 건 흔치 않은 기회"라며 세 배우의 폭발적인 연기 궁합에 대한 자신감을 드러냈다.

특히 세 배우는 각자의 인상 깊은 액션 장면도 직접 꼽아 눈길을 끈다. 오정세는 "1부 후반 여러 명과 함께했던 액션 장면이 기억에 남는다. 무술팀이 불개를 아주 멋지게 구현해 줬고, 저 역시 그 멋짐을 표현하기 위해 노력했다"라고 전했다. 허성태는 "나이트클럽 액션신이 기억에 남는다. 1대30 가까이 싸우는 장면인데 유리병을 한 번에 잡아냈던 순간이 정말 짜릿했다"라고 밝혀 기대감을 더했다.

세 배우의 리얼한 연기 호흡과 애드리브 역시 기대 포인트다. 허성태는 "신하균 선배님은 교과서적으로 너무 정확한 연기를 하시는 분"이라며 존경심을 드러냈고, 오정세에 대해서는 "리허설 때마다 반칙 같은 애드리브가 무궁무진하게 나온다"라고 감탄했다. 마지막으로 신하균은 "절대 어울릴 수 없을 것 같은 세 사람이 점점 어우러져 가는 과정이 큰 재미를 줄 것"이라며 '오십프로'의 핵심 관전 포인트를 전했다.

한편, 폭우 속 선상 액션부터 1대30 난투극까지, 리얼 액션과 유쾌한 케미, 묵직한 드라마까지 모두 담아낸 MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 22일 금요일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.

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