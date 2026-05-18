익산시, 농촌 10개 면 생활거점 조성…문화·복지 인프라 확대

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요가·난타·생활문화 프로그램 기반 공동체 활성화 추진

공유주방·마을카페 갖춘 복합 커뮤니티 공간 내년 완공 목표

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 농촌지역 주민들의 생활 편의와 문화복지 향상을 위한 '기초생활거점 조성사업'을 확대하며 농촌 정주여건 개선에 속도를 내고 있다.

시는 지난 2019년부터 추진해 온 기초생활거점 조성사업이 마무리 단계에 접어들었으며, 오는 2027년까지 10개 면 지역 전체에 생활밀착형 문화·복지 인프라 구축을 완료할 계획이라고 18일 밝혔다.

낭산면 기초거점 조감도[사진=익산시]2026.05.18 lbs0964@newspim.com

현재 웅포·왕궁·함라·용동·춘포 등 5개 면은 사업을 완료하고 주민 대상 프로그램을 운영 중이다.

웅포면 풍물교실을 비롯해 ▲왕궁면 요가 프로그램 ▲함라면 천연화장품 만들기 ▲용동면 탁구 동아리 ▲춘포면 난타교실 등 다양한 생활문화 프로그램이 운영되면서 주민들로부터 호응을 얻고 있다.

또 성당면과 삼기면은 오는 6월 준공을 앞두고 있으며, 여산·낭산·망성 등 3개 면은 지난 3월 착공에 들어갔다.

이들 시설에는 개소당 약 40억원이 투입되며 공유주방과 빨래방, 마을카페, 체력단련실 등을 갖춘 복합 커뮤니티 공간으로 조성된다.

시는 오는 2027년까지 사업이 모두 완료되면 농촌지역 주민들도 생활권 내에서 문화와 복지서비스를 누릴 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대하고 있다.

익산시 관계자는 "주민들이 직접 참여해 만든 거점 공간들이 농촌 생활 수준을 높이는 핵심 자산이 되고 있다"며 "농촌지역이 소외되지 않고 균형 있게 발전할 수 있도록 정주환경 개선과 생활문화 기반 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com