진주시, 실경역사뮤지컬 '의기논개' 성료…관객 5700여 명 참석

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관객 99% 만족도와 SNS 유입

관광 활성화 위한 콘텐츠 고도화

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 진주성 의암 일원에서 열린 실경역사뮤지컬 '의기논개'가 약 3주간의 일정으로 막을 내렸다고 18일 밝혔다.

이번 공연은 2026년 지역대표예술단체 지원사업으로 진주시가 주최하고 극단현장이 주관했으며 문화체육관광부가 후원했다.

진주성 의암 일원에서 열린 실경역사뮤지컬 '의기논개'[사진=진주시] 2026.05.18

공연은 지난달 24일부터 5월 16일까지 매주 금·토요일과 연휴 기간에 진행됐다. 1회차 이후 전석 매진을 기록하며 총 5700여 명이 관람했다.

'의기논개'는 임진왜란 당시 순국한 논개의 정신을 다룬 작품으로, 진주성과 남강을 배경으로 한 장소 특화형 실경 공연이다. 남강 위 수상 특설객석에서 관람하는 방식으로 차별화를 꾀했다.

올해는 객석 후면에 단차를 두는 구조 개선으로 시야를 확보했다. 유등을 활용한 장면은 진주성 전투 당시 군사 신호·통신 수단의 유래를 반영해 구성했다.

관람객 만족도 조사에서는 응답자의 99%가 '만족 이상'으로 평가했다. 네이버 평점은 5점 만점에 4.91점을 기록했다.

관람객 연령은 20~40대가 83%를 차지했다. 거주지는 진주시 59.4%, 경남 16.5%, 부산·인천 등 광역시 15%, 서울·경기 4.5%로 집계됐다. 타 지역 관람객 비율은 41%로 나타났다.

2회 이상 관람한 비율은 12.5%로 집계됐다. 공연 정보 유입 경로는 SNS가 59%로 가장 높았으며, 관련 홍보 영상은 134만 회 조회수를 기록했다.

시 관계자는 "역사와 문화, 관광을 결합한 공연으로 지역 문화예술과 관광 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

시는 이번 성과를 바탕으로 콘텐츠 고도화와 국내외 홍보를 강화해 해당 공연을 대표 야외 실경 공연으로 육성할 계획이다.

news2349@newspim.com