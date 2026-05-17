송순호 "국민의힘 '폭행치사' 표현은 허위사실 유포"…법적 대응 예고

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 송순호 더불어민주당 창원시장 후보 측이 국민의힘 경남도당의 '폭행치사' 표현을 허위사실이라며 반발했다.

선대위는 17일 입장문을 내고 "국민의힘 경남도당이 '송 후보를 폭행치사로 처벌받은 것으로 표현한 것'은 사실과 다르다"고 밝혔다.

송순호 더불어민주당 창원시장 후보[사진=송순호 후보 선거캠프] 2026.04.22

선대위는 "송 후보는 해당 혐의로 처벌받은 사실이 없으며 국민의힘이 첨부한 기사에도 관련 내용은 없다"며 "근거 자료에도 없는 내용을 들어 후보를 비방한 것은 허위사실 유포에 해당한다"고 주장했다.

그러면서 "기본적인 사실관계조차 확인하지 않거나 왜곡한 행위로 후보 명예를 훼손했다"며 "이에 대해서는 법적 대응에 나설 방침"이라고 강조했다.

이어 "송 후보는 과거 사안에 대해 사과와 설명을 해왔다"며 "선거 국면에서 이를 다시 부각해 과장하는 것은 정책 경쟁을 외면한 행태"라고 직격했다.

또 "창원시민이 주목하는 사안은 송 후보 개인 문제가 아니라 한국남동발전 관련 수사 의뢰 건"이라며 "강기윤 후보가 사장 재임 당시 벌어진 사전선거운동 의혹에 대해 경남선관위가 검찰에 수사를 의뢰한 상황"이라고 역공을 펼쳤다.

선대위는 "수사 과정에서 당시 최고 책임자의 관여 여부와 책임이 규명될 수밖에 없다"며 "국민의힘은 허위 공세를 중단하고 자당 후보의 자격과 책임부터 살펴야 한다"고 쓴소리를 던졌다.

news2349@newspim.com