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부산시, '함정 MRO 클러스터' 선정…"미래 주력산업 육성"

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  • 부산시가 17일 방산혁신클러스터 함정 MRO 사업 공모에 최종 선정돼 기반 구축에 나선다
  • 2026년부터 2030년까지 490억 투입해 부산·울산·경남·전남이 공동으로 함정 MRO 생태계를 조성한다
  • 품질인증센터 구축·AI 검사로봇·부품 국산화로 고부가가치 방산 MRO 산업 전환과 대미 방산 수출 기반을 마련한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

함정 MRO 인증센터 강서구 구축
AI 검사 로봇 개발 및 컨설팅 포함

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 방위사업청 공모에 선정돼 함정 MRO 산업 기반 구축에 나선다.

시는 방위사업청이 주관한 '방산혁신클러스터 함정 MRO 사업' 공모에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다. 앞서 지난달 산업통상자원부의 '중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화 지원사업'에 선정된 데 이어 관련 사업 축을 완성했다.

이번 선정으로 부산은 산업부의 기업지원·인력양성 트랙과 방사청의 기반구축·기술개발(R&D) 트랙을 연계한 함정 MRO 산업 생태계를 구축하게 됐다.

부산시가 방위사업청이 주관한 방산혁신클러스터 함정 MRO 사업 공모에 최종 선정됐다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 총사업비 490억 원(국비 245억 원, 시비 50억 원, 기타 지자체 195억 원)이 투입된다. 부산·울산·경남과 전남이 공동으로 추진하며 수행기관은 국방기술진흥연구소가 별도 공모를 통해 선정할 예정이다.

시는 기업 사전 수요 조사를 반영해 기반 구축과 기술개발, 기업 지원에 초점을 맞춘다. 에이치제이(HJ)중공업을 비롯해 영도구와 사하구 일대 수리조선 및 기자재 기업의 현장 수요를 사업계획에 반영했다.

강서구 일원에는 '함정 MRO 방산 품질인증센터'를 구축해 핵심 부품의 신뢰성 확보와 기업 인증을 지원한다. 이와 함께 인공지능(AI) 기반 MRO용 PAUT 검사 로봇 개발, 혁신제품 및 단종부품 개발과 국산화, 미 해군 함정정비자격(MSRA) 및 사이버보안 인증(CMMC) 관련 컨설팅도 추진한다.

시는 이번 사업이 정부의 K-조선 정책과 한·미 조선 협력 구상에 대응하고 동북아 함정 MRO 공급망 재편에 선제적으로 대응하는 기반이 될 것으로 보고 있다. 5월 중 지방재정영향평가 등 사전 절차를 마무리하고 7월 사업단 구성과 협약 체결을 거쳐 하반기 사업에 착수할 계획이다.

시는 이를 계기로 수리·정비 중심의 조선산업을 고부가가치 방산 MRO 산업으로 전환하고 방산혁신클러스터 국방첨단전략산업 분야 유치에도 나선다. 현재 관련 공모에도 참여한 상태다.

김경덕 권한대행은 "지역 조선업계 수요를 반영한 결과"라며 "산업부와 방사청 사업을 연계해 대미 방산 수출 공급망을 확보하고, 함정 MRO 산업을 미래 주력산업으로 육성하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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