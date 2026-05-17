부산시, '함정 MRO 클러스터' 선정…"미래 주력산업 육성"

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함정 MRO 인증센터 강서구 구축

AI 검사 로봇 개발 및 컨설팅 포함

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 방위사업청 공모에 선정돼 함정 MRO 산업 기반 구축에 나선다.

시는 방위사업청이 주관한 '방산혁신클러스터 함정 MRO 사업' 공모에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다. 앞서 지난달 산업통상자원부의 '중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화 지원사업'에 선정된 데 이어 관련 사업 축을 완성했다.

이번 선정으로 부산은 산업부의 기업지원·인력양성 트랙과 방사청의 기반구축·기술개발(R&D) 트랙을 연계한 함정 MRO 산업 생태계를 구축하게 됐다.

부산시가 방위사업청이 주관한 방산혁신클러스터 함정 MRO 사업 공모에 최종 선정됐다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 총사업비 490억 원(국비 245억 원, 시비 50억 원, 기타 지자체 195억 원)이 투입된다. 부산·울산·경남과 전남이 공동으로 추진하며 수행기관은 국방기술진흥연구소가 별도 공모를 통해 선정할 예정이다.

시는 기업 사전 수요 조사를 반영해 기반 구축과 기술개발, 기업 지원에 초점을 맞춘다. 에이치제이(HJ)중공업을 비롯해 영도구와 사하구 일대 수리조선 및 기자재 기업의 현장 수요를 사업계획에 반영했다.

강서구 일원에는 '함정 MRO 방산 품질인증센터'를 구축해 핵심 부품의 신뢰성 확보와 기업 인증을 지원한다. 이와 함께 인공지능(AI) 기반 MRO용 PAUT 검사 로봇 개발, 혁신제품 및 단종부품 개발과 국산화, 미 해군 함정정비자격(MSRA) 및 사이버보안 인증(CMMC) 관련 컨설팅도 추진한다.

시는 이번 사업이 정부의 K-조선 정책과 한·미 조선 협력 구상에 대응하고 동북아 함정 MRO 공급망 재편에 선제적으로 대응하는 기반이 될 것으로 보고 있다. 5월 중 지방재정영향평가 등 사전 절차를 마무리하고 7월 사업단 구성과 협약 체결을 거쳐 하반기 사업에 착수할 계획이다.

시는 이를 계기로 수리·정비 중심의 조선산업을 고부가가치 방산 MRO 산업으로 전환하고 방산혁신클러스터 국방첨단전략산업 분야 유치에도 나선다. 현재 관련 공모에도 참여한 상태다.

김경덕 권한대행은 "지역 조선업계 수요를 반영한 결과"라며 "산업부와 방사청 사업을 연계해 대미 방산 수출 공급망을 확보하고, 함정 MRO 산업을 미래 주력산업으로 육성하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com