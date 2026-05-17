김대권 대구 수성구청장 후보, '신청사·행정복지센터' 공약

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=김대권 국민의힘 대구 수성구청장 후보가 노후화된 수성구청 청사를 범어공원 인근으로 이전·신축하고, 주민 밀착형 행정복지센터 2곳을 새로 건립하는 내용의 공약을 17일 발표했다. 1978년 준공 이후 47년이 지난 수성구청 청사는 만성적인 공간 부족으로 공무원 140여 명이 외부 임차 건물에서 근무하고 있으며, 민원인들의 불편도 누적돼 왔다.

김대권 후보는 "현 수성구청은 청사 노후화와 공간 부족으로 행정서비스 효율이 떨어지고 주민 불편이 누적되고 있다"며 "디지털·AI 기반 스마트 행정 등 미래 행정수요에 대응할 수 있는 업무 환경을 갖추고, 친환경 녹색청사를 실현하기 위해 신청사 건립을 추진하겠다"고 밝혔다.

신청사 건립지는 범어공원(대구어린이세상 앞)으로 부지 1만7000㎡에 지하 2층·지상 9층, 연면적 4만4000㎡ 규모로 계획됐다. 총사업비는 2850억원으로 부지매입 1000억원·설계 100억원·공사 1700억원·기타 50억원 등이 포함된다. 2028년 착공, 2030년 준공이 목표다.

김대권 후보는 수성구 신청사·행정복지센터 공약을 발표했다.[사진=김대권 선거사무소] 2026.05.17 yrk525@newspim.com

수성구청 신청사 이전은 단순 행정 시설 이전을 넘어 이번 지방선거의 핵심 쟁점으로 부상해 있다. 총사업비 2850억원 전액을 구비로 충당한다는 계획이지만, 현재 확보된 기금 충분하지 않아 차기 대구시장과의 정치적 협력이 필수적이다. 추경호 대구시장 후보와의 '정치적 결'이 사업 추진력을 가르는 변수가 될 수 있다. 국민의힘 공천을 획득한 두 후보의 공조 여부가 중요한 이유다.

신청사는 미래형 가변 복합공간으로 설계된다. 주변 범어공원과 연계한 개방형 열린 공간을 마련하고 에너지 자립과 녹색건축을 통해 기후변화 대응을 고려한 친환경 건축물로 짓는다는 구상이다.

김 후보는 행정복지센터 2개소 신축 계획도 함께 내놓았다. 기존의 정형화된 동 청사 개념에서 벗어나 1·2층에 주민공유 공간을 집중 배치해 다양한 행정서비스와 문화 공간을 함께 제공한다는 방침이다. 특히 예술성과 독창성을 갖춘 건축물로 건립해 지역 관광자원으로도 활용할 계획이다.

구체적인 대상지는 청사 노후도, 부지 확보 가능성, 주민 커뮤니티 시설 현황, 재정 여건 등을 종합 검토해 우선순위를 정할 방침이다.

김 후보는 "청사는 단순한 행정 공간이 아니라 주민이 함께 누리는 생활·문화 거점이 되어야 한다"며 "미래 행정수요에 대응하면서도 주민과 공원이 어우러지는 열린 청사를 만들어 수성구의 품격을 한 단계 끌어올리겠다"고 강조했다.

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