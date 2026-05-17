창원시, '방산혁신클러스터 함정 MRO' 선정…490억원 투자

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5년간 490억 원 투입 협력체 구성

해양 방산 경쟁력 강화·경제 활성화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 방위사업청 주관 '방산혁신클러스터 함정 MRO 사업' 공모에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 경남·부산·울산·전남이 참여하는 컨소시엄 형태로 추진되며 2026년부터 2030년까지 5년간 총 490억 원(국비 245억 원, 지방비 245억 원)이 투입된다.

경남 창원시가 방위사업청 주관 '방산혁신클러스터 함정 MRO 사업 신규지역 선정' 공모에 최종 선정됐다. 사진은 창원시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.21

경남에서는 창원을 중심으로 거제·통영·고성이 협력체를 구성해 함정 MRO 클러스터 조성, 기술 개발, 보안 및 수출 지원 등의 과제를 수행할 계획이다.

시는 이번 선정으로 지역 내 함정 유지·보수·정비(MRO) 산업 생태계 구축과 기술 경쟁력 강화에 나설 방침이다.

앞서 창원시는 산업통상자원부 주관 '중소조선 함정 MRO 글로벌 경쟁력 강화 지원' 사업에도 선정됐다. 해당 사업에는 총 495억 원이 투입되며, 중소조선소와 기자재 업체를 대상으로 함정 MRO 수행 지원과 전문 인력 양성이 추진된다.

창원은 현대로템, 한화에어로스페이스 등 주요 방산기업과 제조 기반을 갖춘 방산 집적지다. 국방과학연구소 첨단함정연구센터, 해군군수사령부 등과의 연계 인프라도 확보하고 있다. 마산 가포신항은 함정 MRO 수행 거점으로 부상하고 있다.

시는 이를 기반으로 해양 방산 분야 경쟁력을 강화하고, 방산 수출 확대와 지역경제 활성화를 기대하고 있다.

조성환 미래전략산업국장은 "이번 공모 선정은 창원이 대한민국 대표 방산도시를 넘어 글로벌 해양방산 중심도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "함정 MRO 산업 육성을 통해 지역 기업의 성장과 미래 방산산업 경쟁력 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com