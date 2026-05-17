블룸버그 "치솟는 글로벌 금리, AI 랠리에 최대 리스크로 부상"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국과 영국, 일본을 비롯한 주요국 국채 금리의 동반 급등세가 글로벌 증시의 최대 리스크로 부상했다. 시장 전문가들 사이에선 증시 낙관론이 이어지고 있지만 시장(국채시장) 금리의 가파른 오름세가 멈추지 않을 경우 세계 증시 랠리를 이끌었던 인공지능(AI) 관련 기술주들에 급제동이 걸릴 수 있다고 현지시간 16일 블룸버그가 짚었다.

블룸버그가 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트와 아문디 SA 등 미국·유럽·아시아 주요 자산운용사 32곳을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 주요 운용사들의 증시 전망은 여전히 낙관론 쪽으로 기울어져 있다. 응답 운용사의 약 80%는 향후 3~6개월 동안 주식이 채권과 원자재보다 높은 수익률을 거둘 것이라고 내다봤다.

운용사들의 절반 가량은 최근 S&P500 지수의 사상 최고치 경신을 이끈 대형 기술주와 AI생태계 내 핵심 종목을 최우선 투자처로 꼽았다. AI 인프라 투자 확대에 따른 수혜는 물론이고, 수익 창출의 가시성이 확인되고 있는 점이 투자 심리를 뒷받침한다고 판단했다.

그러나 시장 내부를 들여다보면 위험 신호가 축적되고 있음을 부인할 수 없다.

◆ 증시의 누적된 피로가 치솟는 금리를 만날 때

현재 S&P500 상승분의 절반 이상이 단 4개 종목에 집중되는 등 랠리의 쏠림(편중)이 심각하다. 반도체 업종의 밸류에이션 역시 역사적 평균을 많이 웃돌고 있다.

이처럼 투자 포지션 쏠림과 기술적 과매수 신호가 시장 내부의 취약성을 대변하는 상황에서 치솟는 금리는 주식의 상대 매력을 떨어뜨리고 나아가 레버리지 포지션(빚투 포지션)들에 청산 압박을 가하게 된다.

월가 전문가들도 현 시점에서 증시를 위협하는 최대 요소로 급한 속도로 고도를 높이고 있는 시장 금리를 지목했다. 다수의 운용사들은 30년 만기 미국 국채 금리가 5% 선을 지속적으로 상회할 경우 증시에 본격적인 충격이 가해질 수 있다고 우려했다. 일부는 해당 수준을 '위험 구간'에 해당한다고 했다.

금리 상승 압력은 지정학적 변수와 불가분이다. 미국과 이란의 교전이 재개되거나 이란의 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 장기화할 경우 유가는 재차 인플레이션 기대 심리를 자극하고, 이는 다시 국채 금리를 밀어 올리는 고리를 형성한다.

2025년 5월 15일 현재 미국 필라델피아 반도체지수의 밸류에이션(PER)이 역사적 평균(붉은 점선)을 크게 웃돌고 있다 [사진=블룸버그]

◆ AI 투자 사이클에 부담

지난주 글로벌 국채 시장에서는 채권 매도세(금리 오름세)가 확대되며 주요국의 장기 금리(10년물 국채 금리)가 2023년 고점을 넘어서거나 그 수준에 바짝 다가섰다.

장기 금리 오름세는 AI 투자 사이클에도 부담이다. AI 인프라 구축에 필요한 막대한 자본 지출과 민간 크레딧 시장 내 이자 부담이 벤치마크 금리(미국 10년물 국채금리)의 영향권에서 자유로울 수 없다. 정부 재정과 소비자들의 자금 사정에 미치는 영향도 무시할 수 없기에 그 파장은 경제전반으로 확산된다.

나틱시스 웰스 매니지먼트의 최고투자책임자 브누아 펠루아유는 "주식시장이 장밋빛 전망에 기대고 있는 동안 금리는 계속 상승하고 있다"며 금리 상승이 이어질 경우 "리얼리티 체크(현실 점검)가 뒤따를 것"이라고 경고했다.

물가상승을 동반한 금리 상승이 경제주체들의 지출을 억누르면 스태그플레이션의 그림자도 짙어지기 마련인데, 이 과정에서 물가부터 잡기 위해 중앙은행들이 긴축 기조로 급선회할 경우 위험 자산 전반이 휘청일 위험에 놓인다. 블룸버그는 전문가들의 말을 빌어 "스태그플레이션과 통화정책의 긴축 급선회 가능성은 현재 주식 시장이 가격에 충분히 반영하지 않은 위험 요소"라고 했다.

◆ 기업 실적 "과도한 낙관" vs "불필요한 걱정"

본질적 우려는 기업 펀더멜털에 대한 시장의 과도한 낙관, 즉 기업 실적 성장세에 대한 지나친 기대감이다. 올해 1분기 S&P500 기업들의 주당순이익은 전년 대비 27% 이상 증가하며 예상치를 크게 웃돌았다. 이는 2004년 이후 가장 높은 성장률로, 최근 주식 랠리의 핵심 동력으로 작용했다. 유럽 기업들 역시 실적 증가폭은 상대적으로 낮지만 기대치를 상회하는 영업이익을 선보였다.

문제는 높아진 시장의 기대다. 향후 실적이 기대에 못 미칠 경우, 시장의 조정 압력이 순간 증폭될 수 있다.

실제 일부 자산운용사들은 실적 둔화 신호가 발신될 경우 투자자들의 주식 비중 축소가 빠르게 진행될 수 있다고 경고한다. 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트의 글로벌 주식 및 실물자산 책임자 사미르 사마나는 "실적이 예상에 못미치며 둔화 양상을 보인다면 많은 투자자들이 주식 매도를 고려할 수 있다"며 "증시 투자 논리의 핵심 기반은 기업들의 실적"이라고 강조했다.

물론 역사적으로 증시는 이런 다양한 우려의 벽을 타고 꾸역 꾸역 올랐다. 지난 15일(금요일) 뉴욕증시는 랠리를 멈추고 숨을 골랐지만 주중으로 S&P 500과 나스닥100지수는 잇따라 사상 최고치 기록을 갈아치웠다.

이러한 시장의 기세는 적어도 앞으로 수개월 최고의 투자 기회는 여전히 주식에 있다는 강세론자들의 믿음을 뒷받침한다. BMO의 최고투자책임자 사디크 아다티아는 "(당분간 유망 투자 자산군은) 무조건 주식"이라며 "다른 자산과는 비교가 안 된다"고 했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

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