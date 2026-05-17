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2026.05.17 (일)
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블룸버그 "치솟는 글로벌 금리, AI 랠리에 최대 리스크로 부상"

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AI 핵심 요약

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  • 블룸버그가 16일 주요 운용사 32곳을 조사한 결과 향후 수개월간 주식이 채권·원자재보다 높은 수익을 낼 것이란 낙관론이 우세했다
  • 다만 미·영·일 등 주요국 국채 금리 급등과 AI·반도체 대형 기술주 쏠림, 높은 밸류에이션이 결합해 랠리 피로와 레버리지 청산 위험이 커지고 있다
  • 금리 상승과 지정학 리스크, 과도한 실적 기대가 스태그플레이션·통화긴축 전환 시 주식 조정과 위험자산 전반의 급락을 유발할 수 있다는 경고가 나온다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국과 영국, 일본을 비롯한 주요국 국채 금리의 동반 급등세가 글로벌 증시의 최대 리스크로 부상했다. 시장 전문가들 사이에선 증시 낙관론이 이어지고 있지만 시장(국채시장) 금리의 가파른 오름세가 멈추지 않을 경우 세계 증시 랠리를 이끌었던 인공지능(AI) 관련 기술주들에 급제동이 걸릴 수 있다고 현지시간 16일 블룸버그가 짚었다.

블룸버그가 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트와 아문디 SA 등 미국·유럽·아시아 주요 자산운용사 32곳을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 주요 운용사들의 증시 전망은 여전히 낙관론 쪽으로 기울어져 있다. 응답 운용사의 약 80%는 향후 3~6개월 동안 주식이 채권과 원자재보다 높은 수익률을 거둘 것이라고 내다봤다.

운용사들의 절반 가량은 최근 S&P500 지수의 사상 최고치 경신을 이끈 대형 기술주와 AI생태계 내 핵심 종목을 최우선 투자처로 꼽았다. AI 인프라 투자 확대에 따른 수혜는 물론이고, 수익 창출의 가시성이 확인되고 있는 점이 투자 심리를 뒷받침한다고 판단했다.

그러나 시장 내부를 들여다보면 위험 신호가 축적되고 있음을 부인할 수 없다.

◆ 증시의 누적된 피로가 치솟는 금리를 만날 때

현재 S&P500 상승분의 절반 이상이 단 4개 종목에 집중되는 등 랠리의 쏠림(편중)이 심각하다. 반도체 업종의 밸류에이션 역시 역사적 평균을 많이 웃돌고 있다.

이처럼 투자 포지션 쏠림과 기술적 과매수 신호가 시장 내부의 취약성을 대변하는 상황에서 치솟는 금리는 주식의 상대 매력을 떨어뜨리고 나아가 레버리지 포지션(빚투 포지션)들에 청산 압박을 가하게 된다.

월가 전문가들도 현 시점에서 증시를 위협하는 최대 요소로 급한 속도로 고도를 높이고 있는 시장 금리를 지목했다. 다수의 운용사들은 30년 만기 미국 국채 금리가 5% 선을 지속적으로 상회할 경우 증시에 본격적인 충격이 가해질 수 있다고 우려했다. 일부는 해당 수준을 '위험 구간'에 해당한다고 했다.

금리 상승 압력은 지정학적 변수와 불가분이다. 미국과 이란의 교전이 재개되거나 이란의 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 장기화할 경우 유가는 재차 인플레이션 기대 심리를 자극하고, 이는 다시 국채 금리를 밀어 올리는 고리를 형성한다.

2025년 5월 15일 현재 미국 필라델피아 반도체지수의 밸류에이션(PER)이 역사적 평균(붉은 점선)을 크게 웃돌고 있다 [사진=블룸버그]

◆ AI 투자 사이클에 부담

지난주 글로벌 국채 시장에서는 채권 매도세(금리 오름세)가 확대되며 주요국의 장기 금리(10년물 국채 금리)가 2023년 고점을 넘어서거나 그 수준에 바짝 다가섰다.

장기 금리 오름세는 AI 투자 사이클에도 부담이다. AI 인프라 구축에 필요한 막대한 자본 지출과 민간 크레딧 시장 내 이자 부담이 벤치마크 금리(미국 10년물 국채금리)의 영향권에서 자유로울 수 없다. 정부 재정과 소비자들의 자금 사정에 미치는 영향도 무시할 수 없기에 그 파장은 경제전반으로 확산된다.

나틱시스 웰스 매니지먼트의 최고투자책임자 브누아 펠루아유는 "주식시장이 장밋빛 전망에 기대고 있는 동안 금리는 계속 상승하고 있다"며 금리 상승이 이어질 경우 "리얼리티 체크(현실 점검)가 뒤따를 것"이라고 경고했다.

물가상승을 동반한 금리 상승이 경제주체들의 지출을 억누르면 스태그플레이션의 그림자도 짙어지기 마련인데, 이 과정에서 물가부터 잡기 위해 중앙은행들이 긴축 기조로 급선회할 경우 위험 자산 전반이 휘청일 위험에 놓인다. 블룸버그는 전문가들의 말을 빌어 "스태그플레이션과 통화정책의 긴축 급선회 가능성은 현재 주식 시장이 가격에 충분히 반영하지 않은 위험 요소"라고 했다.

◆ 기업 실적 "과도한 낙관" vs "불필요한 걱정"

본질적 우려는 기업 펀더멜털에 대한 시장의 과도한 낙관, 즉 기업 실적 성장세에 대한 지나친 기대감이다. 올해 1분기 S&P500 기업들의 주당순이익은 전년 대비 27% 이상 증가하며 예상치를 크게 웃돌았다. 이는 2004년 이후 가장 높은 성장률로, 최근 주식 랠리의 핵심 동력으로 작용했다. 유럽 기업들 역시 실적 증가폭은 상대적으로 낮지만 기대치를 상회하는 영업이익을 선보였다.

문제는 높아진 시장의 기대다. 향후 실적이 기대에 못 미칠 경우, 시장의 조정 압력이 순간 증폭될 수 있다.

실제 일부 자산운용사들은 실적 둔화 신호가 발신될 경우 투자자들의 주식 비중 축소가 빠르게 진행될 수 있다고 경고한다. 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트의 글로벌 주식 및 실물자산 책임자 사미르 사마나는 "실적이 예상에 못미치며 둔화 양상을 보인다면 많은 투자자들이 주식 매도를 고려할 수 있다"며 "증시 투자 논리의 핵심 기반은 기업들의 실적"이라고 강조했다.

물론 역사적으로 증시는 이런 다양한 우려의 벽을 타고 꾸역 꾸역 올랐다. 지난 15일(금요일) 뉴욕증시는 랠리를 멈추고 숨을 골랐지만 주중으로 S&P 500과 나스닥100지수는 잇따라 사상 최고치 기록을 갈아치웠다.

이러한 시장의 기세는 적어도 앞으로 수개월 최고의 투자 기회는 여전히 주식에 있다는 강세론자들의 믿음을 뒷받침한다. BMO의 최고투자책임자 사디크 아다티아는 "(당분간 유망 투자 자산군은) 무조건 주식"이라며 "다른 자산과는 비교가 안 된다"고 했다. 

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.12 mj72284@newspim.com

osy75@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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