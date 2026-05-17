부산박물관, '26년 만의 동삼동 패총 발굴' 성과 19일 공개

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신석기시대 해양 의례·교류 재확인

조개가면 성격 재해석 학계 변화



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산박물관과 영도구청이 동삼동 패총 발굴 조사 성과를 시민에게 공개한다.

부산시립박물관 소속 부산박물관과 영도구청은 오는 19일 오후 2시 영도구 동삼동 패총 일원에서 발굴 조사 현장공개설명회를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 설명회는 26년 만에 진행된 발굴 조사 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 시민 누구나 참여할 수 있으며 유적 소개, 조사 성과 발표, 현장 관람 순으로 진행된다.

부산 영도구 동삼동 패총 미니어처 토기·고래 뼈·작살 출토 모습[사진=부산시] 2026.05.17

동삼동 패총은 1929년 발견된 신석기시대 대표 유적으로, 1969~1971년 국립중앙박물관이 발굴 조사했다. 1979년 국가사적으로 지정됐으며, 국내에서 유일하게 조개가면이 출토된 유적으로 알려져 있다.

부산박물관은 1999년에도 유물전시관 건립과 유적 정비를 위해 발굴을 실시해 곰모양 토우, 사슴무늬 토기 등 1500여 점의 유물을 확인한 바 있다. 이번 조사는 2024년 종합정비계획 수립을 계기로 2025년 8월부터 추진됐다.

조사에서는 약 7000년 전 유물로 추정되는 미니어처 토기, 원반형 토제품, 고래 뼈, 작살 등이 출토됐다. 이들 유물은 동일 지점에서 확인돼 당시 해양과 관련된 의례 행위 흔적으로 분석됐다.

신석기시대 동삼동 패총이 활발한 어로 활동과 함께 일본 규슈 지역과의 교류 거점 역할을 했다는 점도 재확인됐다. 조사 유물은 항해와 연관된 의례가 이곳에서 이뤄졌음을 보여주는 자료로 평가된다.

조사단은 대표 유물인 조개가면의 성격도 재해석했다. 기존보다 약 2500~3000년 이른 시기의 해양 의례 유물로 볼 가능성을 제시해 학계의 기존 견해에 변화를 예고했다.

설명회에는 학계 전문가와 연구자도 참여해 유적의 학술적 의미를 검토하고 토론을 진행할 예정이다.

정은우 부산박물관장은 "부산의 대표 사적지인 동삼동 패총을 26년 만에 정밀 발굴 조사하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"라며 "해양수도 부산, 그 역사의 시작점으로서 동삼동 패총의 가치를 다시 확인했다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com