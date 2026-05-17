김성보 서울시장 권한대행, 영동대로 지하현장 점검 "관계자 엄중 책임추궁"

국토부·서울시, 구조물 안전성에는 문제없어…누락 철근은 설계 이상 확보

올 3분기 예정된 삼성역 GTX 무정차 통과 개통 일정은 차질 없을 것

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 김성보 서울시장 권한대행이 최근 공사 과정에서 시공사측의 철근누락 사실이 발견된 영동대로 지하공간 복합개발 현장을 점검했다. 이 자리에서 김 권한대행은 공사현장 관리 부실에 대한 엄중한 책임 추궁과 함께 공사 구조물 전반에 대한 전수조사를 지시했다.

17일 서울시에 따르면 김성보 서울시장 권한대행(행정2부시장)은 지난 16일 오후 강남구 영동대로 지하공간 복합개발 현장(영동대로 3공구)을 찾아 최근 철근 누락이 확인된 지하 5층 구조물 안전관리 및 보강 추진 상황을 점검했다.

이날 현장점검에서는 공사 추진 현황과 구조 안전성 강화대책 및 향후 보강 추진 계획 등에 대한 보고와 논의가 이뤄졌다.

김성보 서울시장 권한대행이 16일 오후 영동대로 지하공간 복합개발 현장(영동대로 3공구)을 찾아 구조물 안전관리 및 보강 대책 추진 상황을 점검했다. [사진=서울시]

김 권한대행은 현장점검 후 관계자들에게 "시민 안전에 대한 우려가 발생한 만큼 구조물 전반에 대한 전수조사와 추가 정밀안전 점검을 철저히 시행하라"고 지시했다. 이어 그는 "현장 품질관리와 시공·감리 관리가 미흡했던 부분에 대해서는 엄중히 책임을 물어야 한다"며 "보강공사 과정에서도 품질관리와 안전관리를 최우선으로 추진하라"고 강조했다.

아울러 서울시는 국토교통부 및 외부 전문가와 긴밀하게 협력해 해당 공사에 대한 구조 안전성을 지속적으로 점검하고 GTX-A 삼성역 무정차 통과 일정에도 차질이 없도록 관리해 나간다는 방침이다.



서울시는 시공사로부터 철근 누락 통보를 받은 후 즉각적인 현장 안전점검 및 외부전문가 자문 후 기존 철근 대비 200% 이상 강화된 강판과 내화도료 시공 등 구조·외부적 보강으로 기존 설계 이상으로 구조 안전성(축하중 강도)을 확보할 계획이다.

현대건설이 시공하고 있는 영동대로 지하공간 복합환승센터 공사에서 구조물에서 일부 철근이 누락된 사실은 지난해 11월 서울시에 보고됐다. 이후 서울시는 즉시 자체 안전점검 및 외부전문가 자문회의를 열어 기둥보강방안을 검토했다.

지난달 서울시로부터 이 사실을 보고 받은 국토교통부는 4월 29일부터 5월 8일까지 복합환승센터 지하 5층 구조물에 대한 긴급안전점검을 추가 시행했다. 구조물 자체에는 이상이 없는 것으로 확인됐으나 철근 약 2500여개가 빠진 것으로 알려진 기둥 부분에 대해서는 설계 기준 이상으로 보강한다는 방침을 세웠다. 또 시공 오류 원인에 대해 철저히 조사하고 감리 시공 과정에서의 책임 여부를 엄중히 확인해 관련 법령에 따라 조치할 계획이다.

다만 서울시가 이같은 시공 오류를 알게 된 지난해 11월에서 6개월이 지난 지난달 29일에야 국토부에 보고한 점을 들어 국토부는 서울시와 국가철도공단에 대한 감사에 착수한 것으로 알려졌다. 국토부 보고가 늦어진 것에 대해 서울시는 자체 확인 과정으로 인해 늦어졌다고 설명했다. 해당 구조물의 안전성을 보다 면밀히 확보하기 위해 보강방안에 대한 구조검토와 시공방법 세부계획 수립을 진행했으며 특히 보강공법 적용 시 구조적 안정성, 시공 가능성, 향후 유지관리 영향 등을 종합적으로 검토하는 과정과 외부전문가 자문 절차를 거쳐 보강방안을 확정했다는 게 서울시의 방침이다.

donglee@newspim.com