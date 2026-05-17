정영두 김해시장 후보 선거사무소 개소식 성황…"김해 미래 산업 중심지 육성"

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김경수 후보, 부울경 메가시티 지원 약속

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 정영두 김해시장 후보가 선거사무소 개소식을 열고 지지세 결집과 공약 발표에 나섰다.

정영두 후보는 16일 오후 4시 김해 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

16일 오후 4시 열린 더불어민주당 정영두 김해시장 후보 개소식에서 참가자들이 필승을 결의하고 있다.[사진=정영두 후보 선거캠프] 2026.05.17

행사에는 김경수 경남지사 후보, 허성무 경남도당위원장, 민홍철·김정호·전현희 국회의원, 김두관 전 도당위원장과 시·도의원 출마자들이 참석했다. 현장에는 김해 시민과 지지자 약 1000명이 모였다.

정청래 대표, 한병도 원내대표, 한정애 정책위의장 등 당 지도부와 배우 이원종은 영상 메시지를 통해 지지를 보냈다. 최근 김해시장 후보에서 사퇴한 이봉수 전 후보도 축하 영상을 보내며 지지 의사를 밝혔다.

참석자들은 지방선거 승리를 위한 지원 의지를 밝혔다. 김경수 후보는 "경남과 김해가 함께 가야 부울경 메가시티를 완성할 수 있다"며 "도립공공의료원, 김해 KTX역 신설, 노무현컨벤션센터 등 공약을 이행하겠다"고 말했다.

전현희 의원은 "김해 승리에 더불어민주당이 보답하겠다"며 중앙당 차원의 지원을 강조했다.

정 후보는 동북아 물류 플랫폼 구축과 미래 반도체 산업단지 유치를 핵심 공약으로 제시했다. 그는 "김해를 미래 산업 중심지로 만들겠다"고 밝혔다.

현 시정에 대한 비판도 이어졌다. 정 후보는 "공공의료원 건립과 장유 여객터미널 개통이 지연되고 있다"며 시정 운영을 지적했다.

민생 공약으로는 시민 1인당 10만 원 지원금 지급과 3000억 원 규모 지역사랑상품권 발행을 제시했다. 정 후보는 "지역 경제와 민생 회복에 집중하겠다"고 말했다.

정 후보는 "이번 선거는 갈등을 조장하는 세력을 심판하는 선거"라며 "민주·개혁 세력의 역량을 모아 승리하겠다"고 지지를 호소했다.

news2349@newspim.com