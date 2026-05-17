'월드컵 대표팀 승선' 김민재, 소속팀 리그 우승 '겹경사'로 우승컵 '번쩍'

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=월드컵 한국 국가대표에 승선한 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)가 소속 클럽의 리그 우승과 함께 맥주 세리머니를 즐겼다. 2연속 경사다.

바이에른 뮌헨은 지난 16일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 쾰른과 2025-2026 독일 프로축구 리그 분데스리가 34라운드 최종 경기에서 5-1로 꺾었다.

[독일 뮌헨=뉴스핌] 바이에른 뮌헨 김민재(좌측)가 라파엘 게헤이루, 세르주 그나브리, 요시프 스타니시치와 함께 독일 프로축구리그 우승컵 마이스터샬레를 보고 있다. 2026.05.17 willowdy@newspim.com

다음 달 열리는 2026 북중미 월드컵 대표팀 명단에 이름을 올린 김민재는 아쉽게도 이날 출장하지 않았다. 앞서 33라운드에서 선발 출장했던 그는 무릎에 불편함을 느끼고 45분 만에 교체됐다. 자기공명촬영(MRI)가 계획됐지만 취소되며 큰 부상은 아닌 것으로 보인다.

다만 뮌헨은 오는 24일 독일축구협회(DFB) FA컵인 포칼 결승전을 앞둔 만큼 김민재를 그때 기용하기 위해 아낀 것으로 보인다.

김민재는 경기 후 우승 세리머니를 할 때 등장했다. 이토 히로키에게 우승 트로피인 마이스터 샬레를 건네받으며 팀 동료들과 함께 우승 기분을 만끽했다.

맥주의 국가인 독일 리그답게 분데스리가는 우승 후 샴페인 대신 맥주를 붓는다. 김민재는 이때 선수들과 함께 뱅상 콩파니 감독에게 맥주를 붓기도 했다.

한편, 김민재는 시즌 후반기에 선발 출장 기회를 늘려갔다. 34경기 중 19경기 선발, 6경기 교체로 출장해 1606분을 소화했다. 팀 내 리그 출장 시간 11위, 센터백 중에서는 요나탄 타, 다요 우파메카노에 이어 3위를 기록했다.

willowdy@newspim.com