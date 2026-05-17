LG전자, 'SKS·시그니처' 전용 프리미엄 구독 론칭

맞춤형 상담부터 사후관리까지 제공

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = = LG전자가 가전 관리의 전문성을 대폭 강화한 프리미엄 가전 전용 구독 체제를 구축하고 시장 공략에 속도를 낸다. 이번 서비스는 가전의 배송과 설치는 물론 가치 유지를 위한 사후 관리까지 전 과정에 걸쳐 차별화된 프리미엄 서비스 경험을 제공하는 것이 핵심이다.

LG전자는 SKS와 LG 시그니처만을 위한 프리미엄 구독 서비스를 론칭했다고 17일 밝혔다.

LG전자가 최근 프리미엄 브랜드 'SKS'와 'LG 시그니처'만을 위한 프리미엄 구독 서비스를 새롭게 론칭했다. 라이프스타일에 맞는 구독 상품 컨설팅부터 제품 배송·설치·케어·AS까지 고객경험 전반에 걸쳐 전문성을 갖춘 고품격 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 사진은 고객이 더현대서울 LG 베스트샵 매장에서 프리미엄 가전 구독 서비스에 대한 맞춤형 상담을 받고 있는 모습. [사진=LG전자]

새로 도입된 프리미엄 구독 서비스는 숙련도와 경력 등을 검증받은 최상위 전문 인력이 배송과 설치부터 사후 관리까지 밀착 전담한다. 특히 프리미엄 빌트인 가전 브랜드인 SKS의 경우 현장 경험이 풍부한 전문가가 투입돼 가옥 구조에 맞춘 정밀 시공으로 빌트인 설치의 완성도를 높인다.

위생과 성능 유지를 위한 정기 방문 케어 서비스는 일반 케어 매니저가 아닌 전문 서비스 엔지니어가 직접 수행한다. 제품 소재와 부품 구조, 작동 원리 및 인공지능(AI) 기능에 이르기까지 통합 교육을 이수한 엔지니어가 현장에서 분해, 세척, 교체 작업을 진행한다. 케어와 동시에 가전 상태를 선제적으로 점검하는 원스톱 솔루션을 제공한다.

제품별 특성에 맞춘 차별화된 소모품 및 부품 교체 서비스도 포함됐다 SKS와 LG 시그니처 냉장고 전 모델, SKS 인덕션은 구독 3년 차 이후 손길이 자주 닿는 냉장고 도어 패널과 인덕션 상판을 새것으로 교체해 준다. SKS 광파오븐과 스팀오븐은 구독 3년 차와 6년 차에 제품을 분해해 내부의 기름기와 오염물을 깨끗이 세척하며 LG 시그니처 워시콤보는 구독 4년 차에 세탁조와 내부 부품을 분해해 먼지와 세제 부산물을 제거하는 정밀 케어가 적용된다.

이번 구독 서비스는 SKS 브랜드 9개 모델(컬럼형 냉장고·냉동고·와인셀러, 얼음정수냉장고, 아일랜드형 냉장고, 식기세척기, 인덕션, 광파오븐, 스팀오븐)과 LG 시그니처 브랜드 5개 모델(워시콤보, 얼음정수냉장고, 노크온 매직 스페이스 4도어 냉장고, 3도어 냉장고, 와인셀러)을 대상으로 맞춤 운영된다.

고객은 집안 구조와 기존 인테리어 등을 다각도로 고려해야 하는 프리미엄 가전 특성에 맞춰 LG 베스트샵이나 SKS 서울 등 오프라인 매장에서만 구독 상담을 진행할 수 있다. 오프라인 매장을 방문한 고객은 가전의 디자인, 소재, 마감, 기능 등을 직접 체험한 뒤 전문가와의 상세한 상담을 거쳐 최적의 구독 옵션을 선택하게 된다. 구독 기간은 최소 3년부터 최대 6년까지 선택 가능하며 월 구독료는 선택한 기간과 세부 옵션에 따라 다르게 책정된다.

이성진 LG전자 한국영업본부 구독영업담당은 "SKS와 LG 시그니처 구독은 고객의 일상을 한층 더 편리하고 품격 있게 만드는 솔루션"이라며 "고객에게 차원이 다른 공간 경험과 차별화된 전문 케어 서비스를 동시에 제공할 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com