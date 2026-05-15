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세종대왕 나신 날 또 나온 광화문 현판 교체론...최휘영 "여론 광범위하게 더 듣겠다"

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  • 문화체육관광부는 15일 경복궁에서 세종대왕 629돌 기념식과 간담회를 열었다
  • 최휘영 장관은 광화문 한글 현판 도입에 공감하면서도 국민 여론을 먼저 수렴하겠다고 했다
  • 한글 단체들은 한글·관광 가치와 역사적 모순을 들어 한글화를 촉구했고, 정부는 세종문화상도 시상했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 세종대왕 629돌 나신 날인 15일, 문화체육관광부는 경복궁 흥례문 광장에서 기념행사를 열었다. 행사장 안팎에서는 축제 분위기와 함께, 광화문 현판을 한자에서 한글로 바꿔야 한다는 한글 단체들의 오랜 요구가 불거졌다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 장관은 15일, 경복궁 흥례문 광장에서 열린 세종대왕 629돌 나신 날 한글 단체 간담회를 열고 의견을 들었다. [사진= 문체부] 2026.05.15 fineview@newspim.com

최휘영 장관은 이날 한글 단체 간담회에서 "의미는 깊지만 국민 공감대가 먼저다. 국민들의 여론을 광범위하게 더 듣겠다"라며 즉각 추진 대신 여론 수렴 절차를 밟겠다고 밝혔다.

광화문 현판 교체 문제는 수십 년간 반복된 논쟁이다. 현재 현판은 1968년 박정희 정부 시절 복원한 한자 현판이다. 한글 단체들은 세종대왕 동상 바로 앞에 한자 현판이 걸린 것은 역사적 모순이라고 주장해 왔다. 반면 문화유산계는 고증된 글씨체 보존을 이유로 신중론을 유지하고 있다.

최휘영 장관은 이날 한글 학회·한글문화연대·외솔회 등 8개 한글 단체 대표와 이정미 문화정책관, 윤성천 국립국어원 원장 직무대리, 임성환 국립한글박물관 관장 등이 참석한 가운데 가진 간담회에서 광화문 현판 한글화에 대해 의견을 냈다.

최 장관은 "광화문은 문화유산이자 국가의 상징적 공간"이라며 "한글 현판을 두는 것은 의미가 깊을 것 같다"며 "국민의 공감대도 중요하다"며 국무회의 제안, 정부 토론, 게시판 의견 수렴, 전문가 의견 수렴 등 다층적 여론 수렴 절차를 제시했다. 필요하면 여론조사도 실시하겠다는 방침도 밝혔다.

광화문 현판 교체 논의는 이번이 처음이 아니다. 2006년 노무현 정부 시절 경복궁 복원 사업 당시에도 제기됐고, 2010년대에도 한글 단체의 청원이 이어졌다. 그러나 번번이 '고증 문제'와 '사회적 합의 부족'을 이유로 결론 없이 끝났다.

광화문 현판. [사진= 뉴스핌 DB] 2026.05.15 fineview@newspim.com
세종대왕 629돌 나신 날 한글 단체 간담회에서 발언하는 최휘영 장관. [사진= 문체부] 2026.05.15 fineview@newspim.com

이번 논의가 과거와 다른 점은 K-콘텐츠 열풍과 관련된다. 최 장관이 간담회에서 언급한 것처럼 "대통령 순방에 동행하면 한글에 대한 세계적 관심이 높다"는 현실이 논의의 동력이 되고 있다. 한글 단체들은 세종대왕 동상 앞에 한자 현판이 걸린 모순을 외국 관광객과 유학생들이 더 이상하게 여긴다는 논리를 전면에 내세우고 있다.

이대로 한말글문화협회 대표는 간담회에서 "한글이 태어난 경복궁에서 한글이 어디서 어떻게 태어났는지 알 수 있는 것이 하나도 없다. 집현전에는 이에 대한 표시도 없다"고 지적했다. 이건범 한글문화연대 대표는 "한글과 세종대왕은 훌륭한 문화 상품이자 관광 상품"이라며 경제적 관점에서 한글화의 당위를 역설했다.

김주원 한글학회 회장은 이날 간담회에서 "세종대왕이 최만리의 반대에 물러섰다면 오늘도 한자를 쓰고 있을 것"이라며 결단을 촉구하면서, "한글에 대한 정책은 중장기적으로 진행됐으면 한다"고 말했다.

기념사에서 최 장관은 "올해는 한글날을 지정한 지 100주년이 되는 뜻깊은 해다. 세종대왕께서 뿌린 문화의 씨는 한류의 꽃이 되어 전 세계에 활짝 피어났다"며 "한글과 한국 문화가 세계와 더욱 깊이 연결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

15일 경복궁 흥례문 광장에서 열린 세종대왕 629돌 나신 날 기념사를 낭독하는 최휘영 장관. [사진= 문체부] 2026.05.15 fineview@newspim.com

문화체육관광부는 경복궁 흥례문 광장에서 '629돌 세종대왕 나신 날' 기념식과 함께 '제45회 세종문화상' 시상식을 열었다. 배우 류승룡 사회로 진행된 행사는 국립국악원 대취타 공연을 시작으로 여민락 주제 공연, 시상식이 이어졌다.

올해 세종문화상은 한국어·한글 부문 이건범 한글문화연대 대표, 문화예술·인문과학 부문 류현국 일본 국립 쓰쿠바기술대 교수, 국민문화복지·다양성 부문 박수남 다큐멘터리 감독, 문화교류협력·세계화 부문 한유 헝가리-한국 문화예술재단 등 개인 3명과 단체 1곳에 대통령 표창이 수여됐다.  

fineview@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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