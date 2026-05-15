김해시 '장애인 문화예술단 G-CAP 운영' 정책 우수상

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민관 협력 장애인 고용 200명

2029년 127억 재정 절감 기대

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 장애인 문화예술 일자리 모델로 우수행정 정책 평가에서 성과를 인정받았다.

시는 (사)한국공공정책평가협회가 주관한 '2026년 우수행정 및 정책사례 선발대회'에서 '장애인 문화예술단 G-CAP 운영' 정책으로 우수상을 수상했다고 15일 밝혔다.

경남 김해시 직원들이 (사)한국공공정책평가협회 주관 '2026년 우수행정 및 정책사례 선발대회'에서 '장애인 문화예술단 G-CAP 운영' 정책으로 '우수상' 수상을 알리는 현수막을 선보이고 있다.[사진=김해시] 2026.05.15

해당 대회는 전국 공공기관 정책을 대상으로 창의성, 효율성, 성과 등을 종합 평가한다.

G-CAP(Gimhae Culture Art People)은 기업 출자로 설립된 자회사형 표준사업장으로, 음악 재능을 가진 중증장애인을 고용해 운영하는 예술단이다. 기존 단순 직무 중심 장애인 일자리에서 벗어나 문화예술을 접목한 점이 특징이다.

사업은 디케이락, 동원테크 등 4개 기업 참여로 시작해 하나은행 등으로 확대되며 민관 협력 구조를 구축했다. 기업 참여 확대를 기반으로 지속 가능성을 확보했다는 평가를 받았다.

운영 재원은 기업 지원금과 공연 수익으로 마련된다. 시 재정 투입 없이 일자리를 유지하는 구조로, 유사 규모 직업재활시설 대비 예산 절감 효과가 있는 것으로 분석됐다.

시는 사업 확대를 통해 2029년까지 누적 127억 원 이상의 재정 절감 효과를 기대하고 있다. 현재 20명 규모인 고용 인원은 올해 60명, 2029년까지 200명으로 확대할 계획이다.

체육·미술 분야 사업단을 추가해 장애인 일자리 영역을 넓히고, 복합형 자립 지원 체계를 구축한다는 방침이다.

news2349@newspim.com