파주교육지원청, 제30기갑여단과 '지역 미래인재 양성' 업무 협약

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군부대 연계 기초 학력 공유 학교 운영으로 지역 교육력 제고

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 파주교육지원청은 15일 제30기갑여단과 지역 미래 인재 양성을 목표로 교육 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

파주교육지원청-제30기갑여단 업무 협약.[사진=파주교육지원청]

이날 협약식에는 파주교육지원청 교육장, 초등교육지원과장 및 장학사, 제30기갑여단 여단장, 인사참모 및 대대장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 파주 꿈함성 군부대 연계 기초 학력 공유 학교 개설에 따른 지역 교육 협력을 활성화하기 위하여 마련됐다. 양 기관은 이번 협약을 통해 경기공유학교, 방과후 학교, 학습 지원 등 지역 연계 맞춤 학습 및 청소년 성장 지원, 기타 상호 협의가 필요한 교육 사항 등에서 적극 협력하기로 했다.

파주교육지원청은 지난 4월부터 제30기갑여단 예하 하나포병대대, 웅비포병대대와 협력하여 '군부대 연계 기초학력 공유학교'를 활발히 운영 중이다.

이 프로그램은 지역 군부대의 우수한 인적자원(병사)이 강사로서 학생들에게 맞춤형 교육을 제공하는 지역 밀착형 교육 협력 모델이다.

현재 웅담초 및 파평초 학생을 대상으로 영어, 수학, 축구, 미술 등 학교 교육 활동과 연계한 다채로운 프로그램이 개설되어 있으며, 강사 공헌형으로 운영된다는 점이 특징이다.

수요자 중심의 맞춤형 교육이 이루어지면서 학생과 학부모들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.

전선아 교육장은 "지역 군부대의 우수한 인적 자원이 우리 학생들의 성장을 위해 힘을 보태주어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역 사회와의 긴밀한 협업을 통해 학생들이 자신의 꿈을 키울 수 있는 다양한 학습 기회를 제공하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com