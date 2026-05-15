박완수, 후보 등록 후 첫 행보로 두산에너빌리티 방문

AI 핵심 요약beta
- 박완수 국민의힘 경남지사 후보는 15일 두산에너빌리티를 방문해 원전산업 지원 방향을 점검했다.
- 박 후보는 원전 협력업체 상생과 자금 지원·SMR 산업 생태계 육성을 강조했다.
- 수도권 인재 유치를 위한 주거·교육·문화·교통 등 정주여건 개선을 약속하며 지역 기업과 협력을 언급했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 국민의힘 경남도지사 후보는 6·3 지방선거 후보 등록 후 첫 공식 일정으로 경남 주력산업 현장을 찾아 원전 산업 지원 방향을 점검했다.
박 후보는 15일 창원 본사를 둔 두산에너빌리티를 방문해 임직원들과 간담회를 열고 원전산업 발전 전략과 협력업체 상생 방안을 논의했다.
그는 "기업 활동 활성화가 청년 일자리 확대와 지역경제 회복, 도민 삶의 여건 개선으로 이어진다는 인식을 바탕으로 현장을 찾았다"고 밝혔다.
박 후보는 간담회에서 "지역 원전산업 전체가 발전하려면 두산에너빌리티와 협력업체가 함께 성장하는 구조가 중요하다"며 "협력업체들의 경쟁력이 곧 두산에너빌리티의 기술력이고, 경남 원전산업의 힘"이라고 말했다. 이어 "협력사들이 필요로 하는 자금 융자 조건 개선 등 현장에서 실제 요구되는 부분을 더 꼼꼼히 챙기겠다"고 했다.
차세대 원전 기술인 소형모듈원자로(SMR)와 관련해 박 후보는 "정부가 두산에너빌리티를 중심으로 SMR 개발에 의지를 보이고 있는 만큼, 경남이 차세대 원전산업의 유리한 환경을 선점해야 한다"며 "지역 전체가 힘을 모아 SMR 산업 생태계를 키워가야 한다"고 강조했다.
수도권 인재 유치와 정주여건 개선 문제도 거론했다. 박 후보는 "수도권의 우수한 인재들이 창원과 경남에 내려와 일하고 머물 수 있는 여건을 만드는 것이 중요하다"며 "주거, 교육, 문화, 교통 등 정주여건 개선을 위해 지역 기업들과 협력할 부분이 있다면 적극적으로 함께하겠다"고 말했다.
두산에너빌리티는 현재 원전 주요 협력사 18곳이 참여하는 'K-원전 기술 서포터즈'를 2023년부터 운영하고 있다. 계측기 지원 등 협력사가 필요로 하는 기술 지원을 통해 품질 역량 강화와 원전산업 생태계 경쟁력 제고를 추진하고 있다.
최근 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 인한 전력 수요 증가, 차세대 에너지원으로 떠오른 SMR, 한미 양국의 원전산업 중시 기조 등이 맞물리면서 국내 원전산업은 새로운 도약 기회를 맞고 있다는 평가가 나온다.
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