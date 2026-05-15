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더윈드, 데뷔 3주년 "위즈와 함께한 모든 순간 소중해"

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  • 더윈드가 15일 데뷔 3주년을 맞아 팬들에게 감사 인사를 전했다.
  • 2023년 데뷔한 더윈드는 청량 콘셉트로 사랑받으며 성장했다.
  • 멤버들은 팀워크를 다지고 더 큰 도약과 행복을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드가 데뷔 3주년을 맞아 팬들에게 진심 어린 감사와 앞으로의 포부를 전했다.

더윈드는 지난 2023년 5월 15일 첫 번째 미니앨범 '비기닝 더윈드 페이지(Beginning : The Wind Page)'로 데뷔했다. 이후 '유스틴(Youth_Teen)'을 키워드로 한 청량 콘셉트로 사랑받으며 자신들만의 색깔을 구축해왔다. 수록곡 '다시 만나'는 코인노래방 엔딩곡으로 화제를 모으며 대중의 귀를 사로잡았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드. [사진=팡스타엔터테인먼트] 2026.05.15 moonddo00@newspim.com

이들은 꾸준한 성장세도 입증했다. 지난해 3월 발매한 두 번째 싱글 '온리 원 스토리(Only One Story)'는 자체 최고 앨범 판매량을 기록하며 커리어 하이를 달성했고, 전곡이 태국 아이튠즈 톱송 차트에 이름을 올리며 글로벌 인기를 증명했다. 특히 미니 3집 타이틀곡 '반가워 나의 첫사랑'으로 데뷔 첫 음악방송 1위를 차지하며 성장형 아이돌의 존재감을 드러냈다.

데뷔 3주년을 맞은 멤버들은 팬들과 함께한 시간을 돌아봤다. 김희수는 "위즈와 3년 동안 함께한 순간이 많이 쌓였다는 사실이 믿기지 않고 감격스럽다"고 전했고, 타나톤은 "늘 곁에서 함께해준 위즈 덕분에 모든 순간이 정말 소중하고 행복했다"고 말했다. 박하유찬 역시 "벌써 데뷔 3주년이라는 게 놀랍고 시간이 정말 빨리 흘렀다"고 소감을 밝혔다.

가장 기억에 남는 순간으로는 팬들과 함께한 무대를 꼽았다. 최한빈은 "팬분들을 바로 앞에서 보고 함께 즐기고 행복함을 나누는 게 너무 좋았다"고 했고, 안찬원은 데뷔 첫 1위를 안겨준 '반가워 나의 첫사랑' 활동을 떠올렸다. 장현준은 "긴장했던 데뷔 무대에서 위즈들이 응원해 준 모습이 가장 기억에 남는다"고 전했다.

최근 팡스타엔터테인먼트와 협력 체제를 구축하며 새로운 도약을 예고한 더윈드는 앞으로의 방향성에 대한 기대도 높였다. 김희수는 "기존 더윈드의 색깔은 유지하면서 멤버 개개인의 색채를 더 밝고 진하게 만드는 노력을 하고 있다"고 설명했다. 박하유찬은 "팀워크에서 팀의 색이 나온다고 생각해 멤버들끼리 더 단단하게 단합하려 노력 중"이라고 덧붙였다.

또 멤버들은 데뷔 3주년 기념으로 함께 여행을 가고 싶다는 바람도 전했다. 타나톤과 장현준은 "멤버들과 해외여행을 가보고 싶다"고 밝혔고, 안찬원은 "함께 이야기하면서 더 돈독해지는 시간을 보내고 싶다"고 말했다.

끝으로 더윈드는 팬들을 향한 애정을 드러냈다. 타나톤은 "항상 믿어주시고 이유 없이 사랑해 주셔서 감사하다. 위즈의 자랑이 될 수 있도록 더 열심히 하겠다"고 말했고, 안찬원은 "앞으로도 위즈에게 행복을 줄 수 있도록 노력하겠다"며 진심을 전했다.

moonddo00@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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