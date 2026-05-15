더윈드, 데뷔 3주년 "위즈와 함께한 모든 순간 소중해"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드가 데뷔 3주년을 맞아 팬들에게 진심 어린 감사와 앞으로의 포부를 전했다.

더윈드는 지난 2023년 5월 15일 첫 번째 미니앨범 '비기닝 더윈드 페이지(Beginning : The Wind Page)'로 데뷔했다. 이후 '유스틴(Youth_Teen)'을 키워드로 한 청량 콘셉트로 사랑받으며 자신들만의 색깔을 구축해왔다. 수록곡 '다시 만나'는 코인노래방 엔딩곡으로 화제를 모으며 대중의 귀를 사로잡았다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더윈드. [사진=팡스타엔터테인먼트] 2026.05.15 moonddo00@newspim.com

이들은 꾸준한 성장세도 입증했다. 지난해 3월 발매한 두 번째 싱글 '온리 원 스토리(Only One Story)'는 자체 최고 앨범 판매량을 기록하며 커리어 하이를 달성했고, 전곡이 태국 아이튠즈 톱송 차트에 이름을 올리며 글로벌 인기를 증명했다. 특히 미니 3집 타이틀곡 '반가워 나의 첫사랑'으로 데뷔 첫 음악방송 1위를 차지하며 성장형 아이돌의 존재감을 드러냈다.

데뷔 3주년을 맞은 멤버들은 팬들과 함께한 시간을 돌아봤다. 김희수는 "위즈와 3년 동안 함께한 순간이 많이 쌓였다는 사실이 믿기지 않고 감격스럽다"고 전했고, 타나톤은 "늘 곁에서 함께해준 위즈 덕분에 모든 순간이 정말 소중하고 행복했다"고 말했다. 박하유찬 역시 "벌써 데뷔 3주년이라는 게 놀랍고 시간이 정말 빨리 흘렀다"고 소감을 밝혔다.

가장 기억에 남는 순간으로는 팬들과 함께한 무대를 꼽았다. 최한빈은 "팬분들을 바로 앞에서 보고 함께 즐기고 행복함을 나누는 게 너무 좋았다"고 했고, 안찬원은 데뷔 첫 1위를 안겨준 '반가워 나의 첫사랑' 활동을 떠올렸다. 장현준은 "긴장했던 데뷔 무대에서 위즈들이 응원해 준 모습이 가장 기억에 남는다"고 전했다.

최근 팡스타엔터테인먼트와 협력 체제를 구축하며 새로운 도약을 예고한 더윈드는 앞으로의 방향성에 대한 기대도 높였다. 김희수는 "기존 더윈드의 색깔은 유지하면서 멤버 개개인의 색채를 더 밝고 진하게 만드는 노력을 하고 있다"고 설명했다. 박하유찬은 "팀워크에서 팀의 색이 나온다고 생각해 멤버들끼리 더 단단하게 단합하려 노력 중"이라고 덧붙였다.

또 멤버들은 데뷔 3주년 기념으로 함께 여행을 가고 싶다는 바람도 전했다. 타나톤과 장현준은 "멤버들과 해외여행을 가보고 싶다"고 밝혔고, 안찬원은 "함께 이야기하면서 더 돈독해지는 시간을 보내고 싶다"고 말했다.

끝으로 더윈드는 팬들을 향한 애정을 드러냈다. 타나톤은 "항상 믿어주시고 이유 없이 사랑해 주셔서 감사하다. 위즈의 자랑이 될 수 있도록 더 열심히 하겠다"고 말했고, 안찬원은 "앞으로도 위즈에게 행복을 줄 수 있도록 노력하겠다"며 진심을 전했다.

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