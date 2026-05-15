김석준, '교사·학생 모두 행복한 안심교육' 공약 발표

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산시교육감 후보가 스승의 날을 맞아 교권보호 및 교직원 업무 경감 방안을 담은 4호 공약을 발표했다.

김석준 후보는 15일 보도자료를 통해 "교사가 존중받지 못하는 교실에서 아이들이 제대로 배우기는 어렵다"며 "교사에게는 가르치는 보람을, 학생에게는 배움의 즐거움을 되찾아 주는 안심 교육 시스템을 완성하겠다"고 밝혔다.

먼저 '존중받는 교사, 바로 서는 학교'를 목표로 ▲쉼과 회복을 지원하는 교직원 SEA STATION 설립 ▲중대 교권침해에 대한 신속 개입과 긴급조치 체계 확립 ▲학교를 보호하는 교육지원청 민원대응팀 운영 ▲현장 중심의 교원·전문직 인사제도 개선을 추진한다.

김석준 부산교육감 예비후보. 2026.05.11

기후변화교육센터가 환경체험교육관으로 옮겨간 뒤 비어 있는 일광초 학리분교에 교직원들의 휴양과 회복을 지원할 가칭 'SEA STATION'을 설립하고 각 교육지원청마다 학교의 악성 민원에 대응할 민원대응팀을 만들어 학교의 부담을 덜고 교권침해를 예방한다는 구상이다.

'교원들이 수업에 집중할 수 있는 학교 환경'을 조성하기 위해 ▲교무행정 전담팀 확대로 수업 집중 여건 조성 ▲모든 교직원에게 AI 비서·업무자동화 통합 앱 제공 ▲연수를 한곳에 모은 부산교육연수포털 구축 ▲디지털 원패스 AI 클라우드 서비스 제공을 추진한다.

'미래학교'는 지정 학교부터 교무행정 전담팀 구성을 통한 교원 행정 업무 경감을 추진하며 교직원들이 PenGPT를 사용하면서 만들어 놓은 AI 비서들 중 우수한 AI 비서를 현장에 공유하기 위해 공모전을 운영할 계획이다.

'교육가족 모두가 안심하는 학생 안전망 구축'을 위해 ▲소통과 회복 중심 초등학교 관계회복숙려제 확대 ▲찾아가는 학생안전체험버스로 안전교육 기회 확대 ▲100개 학교 개축·리모델링으로 안전한 교육환경 조성 ▲정보·소통·참여의 공간인 학부모지원센터 설립 ▲작은학교 자유통학구역 확대 및 권역별 순환 통학버스 운영도 추진한다.

학생들의 안전교육 기회 확대를 위해 '찾아가는 학생안전체험버스'를 운영하고 공간 재구조화 사업을 확대하며, 학부모지원센터도 설립할 계획이다.

또 특성화된 교육과정을 운영하는 소규모학교를 대상으로 작은학교 자유통학구역 운영을 확대하고 전·입학하는 학생을 위해 통학차량도 지원한다.

김석준 후보는 "학교는 선생님께는 자부심의 공간이, 아이들에게는 세상에서 가장 안전한 놀이터가 돼야 한다"며 "아이도 선생님도 안심하는 학교를 만들겠다"고 약속했다.

ndh4000@newspim.com