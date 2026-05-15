거창군, 귀농·귀촌인 대상 딸기 영농교육 개설

AI 핵심 요약beta
- 거창군이 15일 귀농귀촌인 딸기반 영농대학을 개강했다.
- 예비 귀농인·귀농인 21명이 재배 기초와 병해충 관리 등을 배운다.
- 군은 실무교육으로 영농 정착과 딸기 경쟁력 강화를 기대했다.
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45시간 이상 이수 시 수료증 발급
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 귀농·귀촌인의 딸기 재배 기술 향상을 위해 '2026년 귀농귀촌인 영농대학 딸기반'을 열고 체계적인 교육에 들어갔다.
군은 15일 거창군농업기술센터 미래농업복합교육관에서 '2026년 귀농귀촌인 영농대학 딸기반' 개강식을 개최했다고 밝혔다.
이번 과정에는 딸기 재배를 준비하거나 기술 고도화를 희망하는 예비 귀농인·귀농인 21명이 참여했다. 개강식에는 농업기술센터 소장, 행복농촌과장 등 관계 공무원도 참석해 교육 과정을 소개했다.
영농대학 딸기반은 거창군 주요 농특산물인 딸기를 중심으로 초보 농업인도 이해하기 쉽도록 재배 기초 이론부터 병해충 관리, 모주 관리 기술, 저온기 관리법, 딸기 브랜딩과 부가가치 창출 방안까지 포함한 실무 중심 교육으로 편성됐다.
교육 기간은 오는 10월 30일까지이며 총 15회, 60시간 과정으로 진행된다. 전체 교육 시간의 75% 이상인 45시간을 이수한 교육생에게는 수료증이 발급된다. 수료자는 각종 농림사업 신청 시 가점 부여 등 혜택을 받을 수 있어 향후 영농 정착 과정에 활용도가 높을 것으로 예상된다.
김규태 거창군농업기술센터 소장은 "거창군은 낮은 기온과 풍부한 일조량으로 딸기 재배에 적합한 환경을 갖추고 있다"며 "이번 교육을 통해 예비 귀농인과 귀농인이 체계적인 영농 기반을 마련하고 지역 딸기 산업의 경쟁력을 높이길 바란다"고 말했다.
yun0114@newspim.com