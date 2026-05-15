피프티피프티, 첫 연기 도전…'방과후 퇴마클럽' 뮤직비디오 공개

AI 핵심 요약beta
- 피프티피프티가 15일 하이틴 오컬트 연기를 공개했다
- 숏폼 드라마 방과후 퇴마클럽 뮤직비디오가 15일 공개됐다
- 6월 1일 신보와 세계관을 공유하는 프로젝트다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 피프티피프티가 하이틴 오컬트 세계관으로 첫 연기에 도전한다. 멤버들이 주연을 맡은 숏폼 드라마 '방과후 퇴마클럽'의 뮤직비디오가 15일 오후 6시 공개되며, 새 앨범과 연결되는 특별한 스토리텔링을 예고했다.
'방과후 퇴마클럽'은 학교의 지박령을 퇴치하기 위해 뭉친 엉뚱발랄 여고생 5인방이 펼치는 하이틴 오컬트 코미디로, 피프티피프티 멤버들의 첫 연기 도전작으로 알려지며 화제를 모았다.
6월 1일 발매 예정인 피프티피프티의 신보 '임퍼펙트-아임퍼펙트'(Imperfect-I'mperfect)와 세계관을 공유하는 콘텐츠로, 숏폼 드라마뿐 아니라 극장판 영화, 미드폼 시리즈도 아우르는 프로젝트로 기획됐다. 이에 드라마와 앨범이라는 두 매체를 유기적으로 연결하고 또 넘나드는 방식으로 새로운 감상 경험을 제시할 것으로 기대를 모은다.
오는 22일 공개 예정인 '방과후 퇴마클럽'의 뮤직비디오는 색다른 영상미와 함께, 퇴마클럽 5인방으로 변신한 피프티피프티 멤버들의 모습과 극 중 이들이 펼칠 모험을 압축적으로 담아냈다. 음악은 피프티피프티의 새 앨범 수록곡 '스타스트럭'(STARSTRUCK)을 사용했다. 스타스트럭은 피프티피프티의 새로운 시도가 돋보이는 곡으로, 감각적인 가사와 함께 기묘하면서도 힙한 분위기를 자아낸다.
킷츠는 K-팝 아티스트가 주연을 맡은 완성도 높은 작품들로 차별화된 콘텐츠 라인업을 구축하고 있다. 이번 피프티피프티 주연의 '방과후 퇴마클럽' 이후에도 이민기·몬스타엑스 형원 주연의 '저승사자 생명연장 프로젝트', 영훈·이루다·김동준 주연의 '러브 WiFi-궁' 등을 선보일 계획이다.
한편, 피프티피프티 주연의 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 '방과후 퇴마클럽'은 오직 킷츠에서 감상할 수 있다.
moonddo00@newspim.com